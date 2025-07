Atlantic Sapphire, som driver landbasert lakseoppdrett i USA, rapporterer et totalt slaktevolum på cirka 1.167 tonn HOG (head-on gutted) i andre kvartal 2025. Dette er en nedgang fra 1.319 tonn i første kvartal, men samtidig økte både gjennomsnittlig slaktevekt og salgspris i perioden.

Netto biomassevekst var 1.697 tonn RLW (round live weight), opp fra 1.449 tonn i første kvartal, og den stående biomassen ved utgangen av kvartalet var 3.235 tonn, en økning på nesten 8 prosent fra forrige periode. Den biologiske situasjonen beskrives som tilfredsstillende.

Gjennomsnittlig slaktevekt i kvartalet var 3,1 kg HOG, en tydelig forbedring fra 2,6 kg i første kvartal. Samtidig steg den realiserte salgsprisen til 9,27 dollar pr. kilo, opp fra 8,30 dollar i første kvartal, en økning på nesten 12 prosent.

Atlantic Sapphire har som mål å skalere opp produksjonen av bærekraftig laks gjennom sin landbaserte teknologi i Florida, og kvartalsrapporten viser tegn til operasjonell fremgang og bedre utnyttelse av biomassen.

Selskapet ventes å legge frem sine fullstendige kvartalstall senere i juli.

Ned 99,9 prosent

Samtidig er det verdt å minne om at de langsiktige investorene fortsatt har lite å juble for. Atlantic Sapphire har stupt hele 99,9 prosent de siste fem årene, og har nesten forduftet det siste året alene, ned over 95 prosent.