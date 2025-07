Aker Solutions: Sikrer kontrakt verdt opptil 1,5 milliarder kroner

Aker Solutions er tildelt en betydelig EPCIC (Ingeniørarbeid, innkjøp, konstruksjon, installasjon og idriftsettelse)-kontrakt av Equinor for tilknytning av Fram Sør-prosjektet til Troll C-plattformen. I tillegg til tjenester knyttet til nye undervannsmaller. Selskapet har allerede gjennomført forprosjektet (FEED), ledet fra kontoret i Bergen.

Kontrakten defineres som «betydelig», som betyr den har en verdi på mellom 500 millioner og 1,5 milliarder kroner og vil bokføres i ordreboken for tredje kvartal.

Fram Sør skal utvikles som en undervannsutbygging med tilknytning til Troll C, og vil utnytte eksisterende prosesseringskapasitet på plattformen. Området ligger 20 kilometer nord for Troll C, og prosjektet krever modifikasjoner.

Arbeidet starter umiddelbart, og produksjonen fra Fram Sør er planlagt å starte ved utgangen av 2029.