Kriserammede Argeo melder at selskapet har mottatt interesse fra en mulig kjøper, og at selskapet derfor har satt konkursbegjæringen på pause.

Det skal være snakk om en «betydelig industriell aktør» som har vist interesse for å gjennomføre en transaksjon som involverer Argeo og/eller vesentlige deler av dets datterselskaper, inkludert å tilby finansiering for videre drift av Argeo-konsernet.

«Styret støtter å forfølge den ovennevnte interessen og har besluttet å gi den industrielle aktøren muligheten til å ferdigstille og bekrefte et foreslått transaksjonsforslag som skal presenteres for styret og selskapets aksjonærer», heter det i meldingen.

Forutsatt at styret fortsatt har tillit til at den uttrykte interessen representerer en realistisk mulighet for selskapet til å sikre tilstrekkelig finansiering innenfor en realistisk tidsramme, har styret ifølge meldingen besluttet å utsette sin beslutning om å begjære oppbud inntil videre.

«Det er imidlertid ikke inngått noen avtaler på nåværende tidspunkt, og det er ingen garantier for at prosessen vil lykkes. Styret er forberedt på å fortsette med oppbudsbegjæring når som helst. Ingen eksisterende gjeld vil bli betjent av selskapet i denne perioden», påpekes det.

Selskapet vil komme med ytterligere informasjon ved en senere anledning.

Begjærte seg konkurs

I februar hentet Argeo 150 millioner kroner i en rettet emisjon, med tegningskurs på 8,00 kroner. 4. juli meldte selskapet dog at det ikke så noen annen utvei enn å begjære konkurs.

«Siden gjennomføringen av en rettet emisjon på 150 millioner kroner i februar 2025, har Argeo sikret seg mindre arbeid og lavere inntekter enn forventet. Dette har ført til at selskapet har brukt opp kontantbeholdningen og har behov for ny finansiering. Til tross for betydelig innsats, inkludert bistand fra rådgivere og direkte dialog med potensielle investorer, har Argeo ikke lykkes med å hente inn kapital som styret anser som nødvendig for videre drift», skrev selskapet.