Apple jakter Formel 1-rettighetene etter braksuksess

Apple er i samtaler med Liberty Media, eierne av Formel 1, om å kjøpe de amerikanske medie­rettighetene til verdens mest prestisjefylte motorsport, skriver Financial Times

Rettighetene er i dag hos ESPN, men nå skal teknologigiganten være klar til å konkurrere om kontrakten når den utløper neste år, ifølge kilder med kjennskap til prosessen.

Hollywood-suksess baner vei

Interessen kommer på et tidspunkt hvor Apple opplever sitt første store kommersielle gjennombrudd med film basert på Formel 1.

Spillefilmen, med Brad Pitt i spissen, har dratt inn rundt 300 millioner dollar på verdensbasis og er Apples mest innbringende film til nå.

Stor oppside i nytt rettighetsmarked

Formel 1s nåværende avtale med ESPN har en verdi på rundt 85 millioner dollar i året, men analytikere i Citi har tidligere anslått at en ny avtale kan stige til 121 millioner dollar årlig, før man tar høyde for effekten av filmen og ytterligere publikumstilvekst.

Formel 1 har doblet sitt seertall i USA siden Liberty tok over, fra i snitt 554.000 seere per løp i 2018 til over 1,1 millioner i 2024, skriver avisen.

Årets ti første løp har i snitt hatt 1,3 millioner seere, med rekorder i blant annet Monaco, Canada og Østerrike.

Selv om ESPN fortsatt er med i prosessen, gikk deres eksklusive forhandlingsperiode ut i fjor uten at noen ny avtale ble inngått. Det åpner nå for konkurrenter som Apple og eventuelt flere teknologigiganter.

Apple satser på sport

Apple har de siste årene beveget seg inn i sportssegmentet med avtaler med både Major League Baseball og Major League Soccer, men Formel 1 vil være det mest prestisjefylte og globale innslaget så langt.

Eventuelle rettigheter vil vises på Apple TV+, som inngår i Apples tjenestesegment med over 100 milliarder dollar i årlige inntekter. Apple offentliggjør imidlertid ikke egne tall for strømmetjenesten