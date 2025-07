Både Goldman Sachs og Bank of America (BofA) har jekket opp sine estimater for den brede S&P 500-indeksen.

Goldmans aksjestrateg David J. Kostin spår S&P 500 på tre, seks og tolv måneders sikt til henholdsvis 6.400 (fra 5.900), 6.600 (6.100) og 6.900 (6.500). Det impliserer rundt 11 prosent forventet avkastning det neste året.

Oppjusteringen skyldes forventninger om tidligere og større rentekutt fra sentralbanken, lavere obligasjonsrenter og fortsatt fundamental styrke blant de største selskapene. Kostin tror også at investorer vil overse potensielle svakheter i kommende kvartalsrapporter, og heller velge å fokusere på langsiktighet eller andre positive faktorer.

På sektorbasis anbefaler Goldman overvekt i programvare og tjenester, materialer, forsyning, medier og underholdning samt eiendom.

Aksjer glovarme ift. obligasjoner

BofAs kvant- og aksjestrateg Savita Subramanian viser til sitatet: «Det er farlig å undervurdere Corporate America.»

«Motstandsdyktigheten til store børsnoterte selskaper i møte med makroøkonomisk usikkerhet gjør at vi senker vår antakelse om aksjerisikopremien (ERP). Fordelen for verdsettelsen som følger av lavere ERP, blir bare delvis utlignet av vår høyere antakelse om normaliserte renter, som er basert på vedvarende statlig kredittrisiko. Resultatet er et oppjustert årssluttmål for S&P 500 på 6.300 (fra 5.600) og et tolvmåneders kursmål på 6.600,» skriver hun.

På kort sikt vurderes aksjeutsiktene som lunkne til kjølige. På mellomlang sikt er temperaturen lun. Sammenlignet med obligasjoner er temperaturen glovarm.

«En aldrende befolkning og vedvarende inflasjon gir nå et sterkt tilbuds- og etterspørselsargument for inflasjonssikret inntekt, som klart favoriserer aksjer over obligasjoner,» fortsetter Subramanian.