Hovedindeksen på Oslo Børs er onsdag ved lunsjtider ned 0,4 prosent til 1.627,30 poeng, etter å ha endt nær uendret på 1.633,80 poeng dagen før.

Brent-oljen for september-levering er onsdag opp 0,3 prosent og handles til 70,40 dollar fatet, mens WTI-oljen for august-levering stiger 0,4 prosent til 68,60 dollar.

Equinor stiger 1,9 prosent, Aker BP er opp 1,2 prosent og Vår Energi styrkes 0,9 prosent.

Riggaksjene stiger tirsdag. Ventura Offshore er opp 8,2 prosent til 19,75 kroner, Odfjell Drilling klatrer 3,0 prosent til 72,10 kroner, mens Shelf Drilling stiger 2,9 prosent.

Arctic Securities peker på Odfjell som favoritten i sektoren, med høy kontraktsdekning ut 2028 og en fri kontantstrøm som ventes å overstige 60 prosent av markedsverdien frem mot 2027. Analytiker Ole H. Berg opererer med et kursmål på 90 kroner, noe som tilsvarer over 30 prosent oppside.

Kongsberg Gruppen faller 12,8 prosent til 322,00 kroner etter kvartalstall onsdag. Omsetningen økte 20 prosent til 13,9 milliarder, men var under konsensus på 14,2 milliarder. Veksten ble drevet av høy aktivitet innen missiler, luftvern og undervannsteknologi. EBIT kom inn på 1,9 milliarder, i tråd med forventningene, mens ordrereserven steg til 139 milliarder.

Aker Solutions stiger 3,6 prosent til 37,60 kroner etter å ha sikret en betydelig EPCIC-kontrakt fra Equinor for tilknytningen av Fram Sør til Troll C. Kontrakten er verdsatt til mellom 500 millioner og 1,5 milliarder kroner, og inkluderer arbeid med undervannsmaller. Arbeidet starter umiddelbart, med planlagt produksjonsstart i slutten av 2029.

Atlantic Sapphire er opp 10,6 prosent til 10,50 kroner. Selskapet slaktet 1.167 tonn i kvartalet, ned fra 1.319 tonn i første kvartal. Samtidig steg både gjennomsnittlig slaktevekt og salgspris.

Proximar Seafood er dagens foreløpige børstaper med et fall på hele 47,2 prosent til 1,40 kroner. Nedturen kommer etter at selskapet la frem en omfattende refinansieringsplan, inkludert en fortrinnsrettsemisjon på 150 millioner kroner og en rettet emisjon til én krone per aksje.

Argeo stanser konkursbegjæring. Selskapet melder at de har mottatt interesse fra en mulig kjøper, og at selskapet derfor har satt konkursbegjæringen fra 4. juli på pause.