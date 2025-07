Roper varsko om belånte hedgefond

Bank of England (BoE) advarer onsdag mot belånte hedgefond og deres rolle i det britiske statsobligasjonsmarkedet, også kjent som gilts.

I sin halvårlige Financial Stability-rapport understreker sentralbanken at bruken av belåning gjennom såkalte repo-avtaler kan forsterke markedsbevegelser.

Hedgefondene sitter nå med rekordhøye 77 milliarder pund i slike basis-trades. Strategien går ut på å utnytte små forskjeller mellom spotobligasjoner og futureskontrakter. Ifølge BoE sitter et lite antall fond med 90 prosent av denne belåningen.

Dersom flere av disse fondene skulle ha avviklet posisjonene sine samtidig, kan det føre til tvangssalg og forsterkede markedsbevegelser. Videre sier BoE at det er vanskelig å vurdere og overvåke den reelle risikoen rundt basis-traden, med henvisning til manglende innsyn.

Kraftig fall

– Det er mer belåning i markedet nå, det er det ingen tvil om (...) Derfor legger vi så stor vekt på å forstå disse forholdene, både her i Storbritannia og globalt, sier sentralbanksjef Andrew Bailey.

Advarselen fra sentralbanken kommer kun én uke etter at gilts-markedet så et kraftig fall, drevet av rykter om at statsminister Keir Starmer vurderte å fjerne finansministeren. Renten på 30-årige gilts steg da med nesten 20 basispunkter, det største bykset siden 2018, ifølge Bloomberg.