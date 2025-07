Markant Kongsberg-fall – kun én gang har det vært verre

Hovedindeksen på Oslo Børs endte onsdag ned 0,74 prosent til 1.621,64 poeng. Totalt ble det omsatt aksjer for 5.825 millioner kroner.

Brent-olje med august-levering var ved børsslutt onsdag ned 0,57 prosent til 69,75 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 0,7 prosent til 67,84 dollar. Til sammenligning ble Brent omsatt for 69,67 dollar ved børsslutt mandag.

Equinor steg 1,34 prosent til 264,90 kroner, Aker BP endte opp 0,23 prosent til 263,40 kroner, mens Vår Energi styrket seg 0,12 prosent til 33,53 kroner.

Det ble en hyggelig dag for flere riggaksjer. Blant annet steg Ventura Offshore 9,6 prosent til 20,00 kroner, mens Odfjell Drilling endte opp 2,43 prosent til 71,70 kroner. Arctic Securities peker på Odfjell som favoritten i sektoren, med høy kontraktsdekning ut 2028 og en fri kontantstrøm som ventes å overstige 60 prosent av markedsverdien frem mot 2027.

Innen tank falt analytikerfavoritten Frontline 4,72 prosent til 179,55 kroner, mens Okeanis Eco Tankers svekket seg 5,13 prosent.

Proximar Seafood ble dagens åpenbare taper med et fall på hele 48,1 prosent. Nedturen kom etter at selskapet presenterte en omfattende refinansieringsplan, inkludert en fortrinnsrettsemisjon på 150 millioner kroner og en rettet emisjon til én krone pr. aksje.

En annen aksje som fikk juling på børsen i dag var Kongsberg Gruppen . Aksjen stupte 12,1 prosent til 324,5 kroner etter at selskapet slapp kvartalstall onsdag morgen. Det er det nest største dagsfallet i aksjens historie. Omsetningen økte 20 prosent til 13,9 milliarder kroner, men kom inn lavere enn ventede 14,2 milliarder. Til tross for solid ordreinngang og driftsresultat i tråd med konsensus, reagerer markedet på tegn til svakere momentum og høye forventninger. Aksjen er fortsatt opp over 80 prosent det siste året.

I motsatt ende finner vi «jojo»-aksjen EAM Solar , som steg 29,7 prosent og ble dagens børsvinner. Oppgangen kommer etter at selskapet meldte at anken i rettssaken mot Intesa Sanpaolo er sendt og registrert. EAM har også bedt om utsettelse av dommens fullbyrdelse, og opplyser at de fortsatt er i dialog med banken for å finne en løsning utenfor rettssystemet.

Atlantic Sapphire steg 6,0 prosent til 10,07 kroner. Selskapet meldte at det slaktet 1.167 tonn i andre kvartal, ned fra 1.319 tonn i første kvartal. Samtidig steg både gjennomsnittlig slaktevekt og salgspris.

Aker Solutions steg 4,1 prosent til 37,74 kroner etter å ha sikret en betydelig kontrakt fra Equinor for tilknytningen av Fram Sør til Troll C. Kontrakten er verdsatt til mellom 500 millioner og 1,5 milliarder kroner. Arbeidet starter umiddelbart, med planlagt produksjonsstart i slutten av 2029.