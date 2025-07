Forbannet Musk ber analytiker holde kjeft

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent mens Dow Jones og S&P 500 er opp 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,40 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,2 prosent til 16,11.

Trump/toll

Tirsdag steg mange av de asiatiske børsene tross varsel om høy toll. Onsdagens utviklingen har derimot vært litt mer blandet.

«Dette er to mulige forklaringer på reaksjonsmønsteret. En mulighet er at markedet tror Trump feiger ut og setter ned satsene igjen (TACO). Mer sannsynlig er det nok at markedet antar at satsene kommer ned som følge av forhandlinger frem mot 1. august. Det er likevel en risiko for at dette ikke lykkes, noe som kan gi negative markedsutslag senere», skriver DNB Carnegie i en rapport.

Tesla

Tirsdag gikk Tesla-sjef Elon Musk til verbalt angrep på analytiker Dan Ives i Wedbush Securities og ba ham om å «holde kjeft» etter at Ives publiserte en kommentarer på X som var kritisk til Musks politiske aktivitet. I innlegget oppfordret også Ives selskapets styre til å lage en ny lønnspakke for Musk, ifølge CNBC.

Onsdag faller aksjen 0,3 prosent i åpningsminuttene.