Reklameaksje stuper

Europeiske Stoxx 600-indeks var onsdag ettermiddag opp med 0,8 prosent, mens amerikanske S&P 500 hadde lagt på seg 0,5 prosent. Paris-baserte EssilorLuxottica fikk imidlertid et kursløft på nesten 6 prosent, som følge av at Meta Platforms har kjøpt rundt 3 prosent av verdenst største brilleprodusent. Prislappen var 3,5 milliarder dollar, og tanken er å styrke utviklingen av briller med innebygget kunstig intelligens og annen teknologi. EssilorLuxotica og Meta har allerede jobbet sammen for å utvikle Oakley og Ray-Ban smartbriller.

Tyske Renk steg med godt over 3 prosent. Konsernet vurderer å skille ut eller restrukturere virksomheten som fokuserer på ikke-millitære produkter, som deler til ferge- og tankskipmotorer. Grepet ville rendyrke Renk som leverandør til forsvaret, der veksten ventes å bli særlig høy. For tiden kommer rundt 70 prosent av Renks inntekter fra krigsutstyr, som stridsvogner og krigsskip.

Britiske WPP, verdens største reklamebyrå, fikk derimot et kursfall på nesten 17 prosent. For andre gang siden nyttår nedjusterte ledelsen sin prognose for årets topplinje, og nå ventes en svekkelse på 3–5 prosent fra fjorårets nivå. I tillegg skal driftsmarginen bli 0,5–1,75 prosentpoeng mindre enn tidligere anslått.

WPP forklarte at mange store kunder krymper sine reklamebudsjetter, som følge av makroøkonomisk usikkerhet – samt fordi de gjennom bruk av kunstig intelligens kan gjøre mye av arbeidet selv. WPP fortalte at antallet «pitcher», det vil si presentasjoner til potensielle kunder, i juni falt til bare en tredel av nivået i samme måned i fjor.

I USA var de ledende boligbyggerne D. R. Horton og Lennar blant børsvinnerne. Aksjekursene var ved halv fem-tiden opp med nesten 3 prosent, Bransjen dro nytte av økt optimisme, etter at statistikk viste en 9,4 prosent økning i antallet søknader om boliglån i forrige uke. En årsak er at den gjennomsnittlige boliglånrenten i USA har sunket til det laveste nivået siden april.