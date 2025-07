Kutter i rigg – deler ut millioner

Etter et blodrødt første halvår med et tap på 218 millioner kroner, fortsetter Akastor å kaste penger etter aksjonærene. 23. juli betaler selskapet ut 0,35 kroner per aksje, tilsvarende rundt 96 millioner kroner totalt.

Ifølge ABG Sundal Colliers morgenrapport var dette en positiv overraskelse, støttet av sterk kontantstrøm i første kvartal. Lukas Daul, analytiker i Arctic Securities, trekker frem at dette er selskapets første utbytte, med en yield på ~3 %, men gir ingen konkret vurdering av kapitaldisiplin i teksten.

Riggsalg glapp – men pengene kom

I januar skulle Akastor selge Skandi Peregrino for 25 millioner dollar. Men i mai sprakk avtalen etter at kunden ikke godkjente overføringen av kontrakten.

Likevel kom det penger inn. Akastor halverte sin eierandel i Odfjell Drilling i juni og juli, og hentet inn 104 millioner kroner, hvorav 47 millioner i kontanter i andre kvartal.

Ifølge Daul var dette avgjørende for å muliggjøre utbytteutbetalingen, og viser at Akastor fortsatt evner å frigjøre verdier gjennom porteføljen.

Bokført verdi til 20 kr

ABG estimerer Akastors netto kapitalbase til 4,652 milliarder kroner, tilsvarende 20 kroner per aksje. Det inkluderer en likviditetsreserve på 704 millioner kroner, hvorav 90 millioner i kontanter og 311 millioner i likviditetsfond.

Nedgangen fra 20,4 kroner i første kvartal skyldes hovedsakelig valutaeffekter og mindre endringer i underliggende investeringer. Daul peker på det samme og mener aksjen fortsatt handles med betydelig rabatt til underliggende verdier.

– Ikke et vanlig industriselskap

Til tross for røde tall minner Akastor om at det er et investeringsselskap, og fører sine eierandeler etter egenkapitalmetoden. Resultater fra HMH, AKOFS Offshore og NES Fircroft konsolideres derfor ikke inn i regnskapet.