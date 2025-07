(Saken oppdateres)

Hovedindeksen ved Oslo Børs er torsdag morgen er opp 0,6 prosent til 1.631,19 poeng.

Brent-oljen for september-levering er ned 0,3 prosent og handles til 69,99 dollar fatet, og WTI-oljen for august-levering faller 0,4 prosent til 68,14 dollar.

Equinor er opp 1,7 prosent til 269,40 kroner, Aker BP stiger 1,0 prosent til 266,00 kroner, og Vår Energi er opp 0,6 prosent til 33,72 kroner.

Akastor er opp 1,2 prosent til 12,30 kroner etter at selskapet kom med tall for andrekvartal torsdag morgen. Det ble meldt om et underskudd på 218 millioner kroner, samtidig som de betaler utbytte på 96 millioner og porteføljeselskapene viser svak utvikling.

Europris er opp 6,4 prosent til 93,50 kroner. Varehandelselskapet la frem tall for andrekvartal torsdag morgen og meldte om sterk vekst i Norge og bedring i Sverige, men marginene ble presset av kampanjesalg og lav lønnsomhet i ÖoB. Omsetningen steg 22,3 prosent til 3,8 milliarder kroner, mens EBIT-marginen falt til 11,1 prosent. Aksjen står torsdag morgen i en all-time high. Siste toppnotering var 4. juli. Aksjen sto da i 88,80 kroner.

Bonheur er opp 5,4 prosent til 243,50 kroner. Bonheur la frem tall for andrekvartal torsdag morgen og meldte et driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) falle fra 1.229 til 1.053 millioner kroner, mens resultatet etter skatt steg fra 694 til 920 millioner kroner.

Kongsberg Gruppen fikk kjørt seg på børsen i går. Ved børsslutt onsdag var aksjen ned 12,1 prosent til 324,5 kroner. Etter 45 minutters handel har kursen svingt svakt i begge retninger og ligger nå flatt.

Norsk Hydro stiger 3,1 prosent til 61,94 kroner, som tilsvarer en økt børsverdi på 5,7 milliarder kroner. ABG Sundal Collier høynet tirsdag kursmålet på Norsk Hydro til 68 kroner pr aksje, fra 65 kroner, og gjentok kjøpsanbefaling.