Økte familieformuen med en halv milliard

– Hva er investeringskapasiteten deres nå?

– Etter en nylig refinansiering av Sixa ligger vår investeringskapasitet typisk på mellom 1 og 1,5 milliarder kroner, innenfor det mandatet vi opererer med, sier Wilhelmsen.

Hovedfokuset til Watrium er plattforminvesteringer innenfor sektorer som energiovergang, helse, finansielle tjenester og teknologi.

Watrium kom tidlig inn på eiersiden i CMR Surgical, et Cambridge-basert helseteknologiselskap som bruker roboter og AI for å gjennomføre kikhullskirurgi. I fjor ble verdiene skrevet ned fra 583,4 til 100,5 millioner kroner.

– Aksjene eies formelt sett i en kapitalforsikringspolise, og verdsettelsen baserer seg på vurderinger gjort av Wealins. De har i løpet av to emisjonsrunder hentet inn over 200 millioner dollar i konvertible lån, men siden det ikke har vært eksterne handler, bruker vi deres interne verdsettelse i våre regnskaper, sier Wilhelmsen.

Konservative i eiendom

Watriums eiendomssatsing dreier seg i stor grad om Sixa i Bjørvika, og det er snakk om lav belåning på eiendomsporteføljen.

«Belåningsgraden er bevisst lav sammenliknet med andre eiendomsselskaper, og vi bedømmer finansiell risiko som lav. Gjennomsnittlig leieperiode for Watriums eiendommer er på vel fem år. Byggene i Bjørvika er fullt utleid, mens det er noe ledighet på eiendommene i Sandstuveien», heter det i årsberetningen.

– Hvordan har 2025 startet?

– Det er et sammensatt bilde, som reflekterer den makroøkonomiske usikkerheten. Men totalt sett er vi litt i pluss takket være valutaeffekter, sier investeringsdirektøren.

– Har dere høy USA-eksponering?

– Når det gjelder USA-eksponering, er det alltid litt vanskelig å svare helt presist, for mye skjer via porteføljeselskapenes salgskanaler. Grovt sett har vi en diversifisert portefølje. Rundt 60 prosent er i norske kroner, mens den reelle utenlandseksponeringen ligger nok et sted over 35 prosent, sier Wilhelmsen.

I fjor hadde morselskapet Watrium en omsetning på 850,9 millioner kroner og et årsresultat på 276,5 millioner kroner.