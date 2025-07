Flatt på Wall Street: Brasilianske aksjer faller markant – rally i flysektoren

De amerikanske børsene åpner relativt flatt fra start torsdag, etter bred oppgang onsdag.

Kort tid etter åpning er S&P 500 opp 0,05 prosent, Nasdaq Composite stiger 0,2 prosent, mens Dow Jones er ned 0,07 prosent.

Onsdag kveld etter børsslutt kunngjorde USA tollsatser på 20–50 prosent mot åtte land fra og med august, deriblant Brasil, som får 50 prosent. Mandag ble 14 land varslet via tollbrev fra USA, med satser i sjiktet 20–40 prosent.

En rekke brasilianske selskaper notert i USA faller. Målt via iShares MSCI Brazil ETF er fallet på 2,1 prosent.

Flyaksjer har kraftig medvind torsdag etter at Delta Air Lines la frem tall for andre kvartal. Selskapet slo både forventningene og kommenterte at utsiktene ser lyse ut for de kommende kvartalene. Delta-aksjen stiger 9,5 prosent.

– Folk reiser fortsatt. Men de har endret litt på hvordan de bestiller. Nå venter de lenger med å bestemme seg, og bestiller nærmere avreisedatoen, sier Delta-toppsjef Ed Bastian, til CNBC.

WK Kellogg, som står bak frokostblandingene Froot Loops og Frosted Flakes, stiger hele 30,5 prosent etter at godteriprodusenten Ferrero la inn bud på 3,1 milliarder dollar.

Positive AI-nyheter

Magnificent 7-aksjene er noe blandet. Nvidia stiger 0,7 prosent etter en positiv omsetningsoppdatering fra Taiwan Semiconductor. Selskapet passerte for øvrig milepælen 4 billioner dollar i markedsverdi onsdag. Tesla stiger 3–4 prosent.

«Ellers kom det en rekke positive AI-nyheter over natten: xAI ruller ut Grok 4, kun måneder etter forrige versjon; TSMCs månedsomsetning steg 39 prosent og slo forventningene; Amazon vurderer milliardinvestering i Anthropic; og Nvidias Jensen Huang møter en høytstående kinesisk tjenestemann i Beijing – et signal om selskapets langsiktige satsing i det kinesiske markedet,» skriver Goldman Sachs.

– AI kan være akkurat det som trengs for å motvirke eventuelle prisøkninger som følge av tollene. Hvis vi ikke hører om særlig negative effekter, ja, da tror jeg dette bullmarkedet definitivt har mer å gå på, sier Jeremy Siegel, professor i finans ved Wharton og sjeføkonom i Wisdom Tree, til CNBC.

På makrofronten var jobless claims bedre enn ventet. Antall førstegangssøkere til arbeidsledighetstrygd i USA var 227.000 i forrige uke, mot ventet 235.000.

Den amerikansk tiårsrenten er opp 1 basispunkt til 4,356 prosent. VIX faller 0,06 prosent til 15,93, mens dollarindeksen er opp 0,14 prosent.

Bitcoin handles rundt rekordnivåer, og omsettes for 110.908 dollar, opp 1,14 prosent det siste døgnet.