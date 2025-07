Hvor mange millioner trenger du for å være rik?

I en fersk undersøkelse fra Charles Schwab oppgir amerikanere at de i snitt trenger en nettoformue på 839.000 dollar, eller nærmere 8,5 millioner kroner, for å føle seg «økonomisk komfortable», og hele 2,3 millioner dollar, eller litt over 23 millioner kroner, for å regnes som «rike».

Store forskjeller

Ifølge Marketwatch mener Generasjon Z, altså personer som er født mellom midten av 1990-tallet og tidlig 2010-tallet, at 329.000 dollar er tilstrekkelig for å være økonomisk komfortable, mens millennials, de som er født mellom 1981 og 1996, peker på 847.000 dollar.

Blant generasjon X, personer født mellom midten av 1960-tallet og tidlig 1980-tallet, ligger tallet på 783.000. De såkalte babyboomere, som er født i årene etter andre verdenskrig og frem til 1964, mener det kreves 943.000 dollar.

Geografiske forskjeller

Også geografisk er det store forskjeller i USA. I Sørstatene oppga respondentene det laveste beløpet, med 615.000 dollar. Til sammenligning var tallet 800.000 i Midtvesten, 979.000 i nordøst og 1,1 millioner i vestlige stater, ifølge Marketwatch.

Kun en drøm

Samtidig er det verdt å merke seg at de fleste amerikanere bare kan drømme om slike formuer. I 2022 var median nettoformuen for husholdninger mellom 65 og 74 år 409.900 dollar, ifølge Federal Reserve. Det er mindre enn halvparten av hva babyboomere selv mener er nødvendig for økonomisk trygghet.

Undersøkelsen viser også at en typisk amerikansk husholdning har en inntekt på omtrent 80.000 dollar og betydelig gjeld: 155.600 dollar i boliglån, 24.500 dollar i studielån, 15.400 dollar i billån og 2.700 dollar i kredittkortgjeld.

Verdens rikeste

Fire av verdens rikeste personer bor alle i USA, og på toppen av listen finner vi Tesla-sjef Elon Musk, med en formue på 342 milliarder dollar, ifølge Forbes.

Nummer to på listen er Mark Zuckerberg med 216 milliarder dollar, etterfulgt av nygifte Jeff Bezos med 215 milliarder dollar og Larry Ellison med 192 milliarder dollar.