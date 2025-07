Oslo Børs endte i grønt: Seks aksjer i all-time high

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte torsdag opp 0,7 prosent til 1632,43. Hittil i år er hovedindeksen dermed opp hele 14,6 prosent, og seks aksjer står i all-time high.

Envipco, Europris, Public Property Invest, Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 SMN og Tysnes Sparebank er aksjene som endte i all-time high.

Brent-oljen for september-levering endte ned 1,4 prosent til 69,23 dollar fatet, og WTI-oljen endte ned 1,6 prosent til 67,32 dollar.

Oljeprisen falt markant mot slutten av handelsdagen. Ifølge Reuters skyldes nedgangen økende frykt for lavere etterspørsel som følge av Trumps nye tolltrusler.

Equinor steg 1,5 prosent til 268,9 kroner, Aker BP steg 0,2 prosent til 264,0 kroner, og Vår Energi endte opp 0,1 prosent til 33,6 kroner. OPEC+ vurderer å pause videre produksjonsøkninger, etter neste planlagte opptrapping i september.

Europris endte opp 7,0 prosent til 94,0 kroner, etter å ha lagt frem tall for andrekvartal. Selskapet meldte om sterk vekst i Norge og bedring i Sverige, men marginene ble presset av kampanjesalg og lav lønnsomhet i ÖoB.

Omsetningen steg 22,3 prosent til 3,8 milliarder kroner, mens EBIT-marginen falt til 11,1 prosent. Aksjen står ved børsslutt i en all-time high. Siste toppnotering var 4. juli, og da sto aksjen i 88,8 kroner.

Et annet selskap som leverte tall er Akastor . Aksjen endte opp 2,3 prosent til 12,4 kroner. Det ble meldt om et underskudd på 218 millioner kroner, samtidig som de betaler utbytte på 96 millioner.

Bonheur endte opp 2,2 prosent til 236,0 kroner, etter å ha lagt frem tall for andrekvartal. Selskapet meldte om driftsinntekter på 3.251 millioner kroner, ned fra 4.283 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA)-marginen steg fra 20 til 28 prosent.

Kongsberg Gruppen fikk kjørt seg på børsen på onsdag, da var aksjen ned 12,1 prosent til 324,5 kroner. Torsdag hentet aksjen seg inn, opp 0,5 prosent til 326,1 kroner. Aksjen var børsens mest omsatte, med hele 719 millioner kroner.

BW LPG steg videre med 5,0 prosent til 132,4 kroner, etter at ABG Sundal Collier var ute med ny oppdatering, hvor de spådde kraftig oppgang for BW LPG. Aksjen har med det steget med 35 prosent i løpet av de seneste tre månedene.

Børsfavoritten Frontline steg hele 3,3 prosent til 185,5 kroner på en svekket oljepris.

Lakseaksjene gikk motsatt retning av Oslo Børs. Gigantene Salmar og Mowi falt henholdsvis 1,6 og 2,2 prosent. Lerøy ble straffet hardere, og endte ned 4,0 prosent til 45,5 kroner.

Gentian Diagnostics falt rundt 7,9 prosent til 58,4 kroner. Diagnostikkselskapet har lagt frem regnskap for andre kvartal, som viser en omsetningsvekst på 14 prosent til 43,6 millioner kroner, men en nedgang i EBITDA fra 6,8 til 1,7 millioner.

BlueNord leverte også kvartalstall og endte ned 2,3 prosent til 510,0 kroner. Selskapet annonserte samtidig et nytt utbytte på 49 millioner dollar, tilsvarende 490 millioner norske kroner. Clarksons-analytiker Christoffer Bachke gjentar sin kjøpsanbefaling og holder fast ved et kursmål på 810 kroner, noe som innebærer en oppside på over 60 prosent fra kursen.