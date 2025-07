Stoxx 600-indeks var opp med 0,5 prosent torsdag ettermiddag, mens S&P 500 hadde tapt 0,1 prosent. I Europa fikk gruveaksjene Anglo American, Rio Tinto, BHP Group og Glencore kursløft på 3–4 prosent, som følge av Trumps nye 50 prosent tollsats på kobber. Amerikanske importører storkjøper nå det industrielle metallet, før tollavgiftene innføres den 1. august.

Commerzbank-kursen sank derimot med nesten 4 prosent, etter at Tysklands myndigheter nok en gang erklærte at de vil bekjempe UniCredits forsøk på å ta over banken. Den italienske finanskjempen har nå økt sitt eierskap til 20 prosent.

I USA la Conagra Brands frem skuffende topp- og bunnlinjetall for kvartalet som ble avsluttet 25. mai, og ved 17.30-tiden hadde aksjen falt 3 prosent. Matvareprodusentens omsetning sank med mer enn 4 prosent fra samme periode året før, samtidig som inflasjon, dollarsvekkelse og tollavgifter skviset marginene. Ledelsen nedjusterte dessuten sin guiding for dette regnskapsårets inntjening til 1,70–1,85 dollar pr. aksje. På forhånd var 2,19 dollar ventet. Ledelsen lover å redusere kostnadene, finne alternative leverandører og øke prisene på enkelte varer.

Delta Airs kvartalsrapport ga mer grunn til jubel blant aksjonærene. Inntektene økte med fattigslige 1 prosent, men oversteg likevel analytikernes medianestimat. Samtidig førte billigere drivstoff og effektivisering til bedre marginer, noe som bidro til at også inntjeningen overrasket positivt. Som om ikke det var nok, imponerte guidingen for både tredje kvartal og hele regnskapsåret. Aksjekursen steg med 14 prosent.



Neste uke kommer det langt flere kvartalsrapporter. Blant de store selskapene som publiserer tall er JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley og Citigroup i finanssektoren, United Airlines og American Airlines, samt IT-gigantene Netflix og Apple.

For øvrig steg antallet amerikanere på arbeidsledighetstrygd til 1,965 millioner i uken som ble avsluttet 28. juni. Nivået var det høyeste siden november 2021, men en hårsbredd lavere enn konsensusestimatet.