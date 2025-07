JP Morgan-sjef Jamie Dimon advarte denne uken europeiske ledere om at Europa har et alvorlig konkurranseproblem, og at kontinentet er i ferd med å tape kampen mot både USA og Kina, skriver Financial Times.

«Europa har gått fra 90 prosent av USAs BNP til 65 prosent i løpet av 10 eller 15 år.»

«Dere taper», sa Dimon.

Uttalelsene fra Dimon, som regnes som en av de mest innflytelsesrike stemmene innen global finans, understreker utfordringene EU står overfor i forsøket på å få fart på økonomien.

Mario Draghi, tidligere sentralbanksjef i Europa, krevde allerede i fjor en ny industristrategi for Europa, med investeringer på 800 milliarder euro årlig for å holde tritt med USA og Kina.

Undervurderer risikoen

Dimons advarsel var enda skarpere enn den han ga på JP Morgans generalforsamling i april, der han uttalte at Europa har noen alvorlige problemer som må løses.

Han oppfordret samtidig europeiske land til å gjennomføre omfattende økonomiske reformer for å sikre videre vekst, ifølge avisen.

Han rettet også søkelyset mot finansmarkedene, som han mener undervurderer risikoen knyttet til Donald Trumps gjentatte trusler om toll.

«Dessverre tror jeg det er en form for selvtilfredshet i markedet».

Han påpekte at Trump hittil har vært forsiktig med å gjennomføre sine mest drastiske tolltrusler, og henviste til Taco-traden.

«Jeg hater å bruke ordet Taco-trade fordi jeg synes han gjorde det riktige ved å trekke seg», sa Dimon.