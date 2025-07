Er små fondsforvaltere bedre enn de store?

I USA har undersøkelser vist at fond forvaltet av små fondsboutiquer har levert signifikant meravkastning sammenlignet med fond forvaltet av de store forvaltningshusene. En nylig studie av små europeiske fondsforvaltere viser tilsvarende resultater: De europeiske fondsboutiquene leverer også signifikant bedre resultater enn sine større konkurrenter innenfor samme fondskategorier.

Det mest interessante spørsmålet er hvorfor fondsboutiquene leverer bedre resultater enn de store kapitalforvalterne. Fondsselskapene selv peker på flere mulige forklaringer på denne meravkastningen:

Rendyrking av investeringsstrategi: Fondets investeringsstrategi setter klare rammer for hvilken metodikk som benyttes i forvaltningen. De fleste fondsboutiquer opererer ikke med en multistrategitilnærming, men holder seg til én tydelig strategi. Dette innebærer at forvalteren har en klar og konsistent tilnærming til hvordan fondet styres, og gir som regel rom for en mer konsentrert og spisset portefølje enn det som er vanlig i større fondsforvaltningsmiljøer.

Vektlegging av spesialisering: Spesialkunnskapen kan dreie seg om alt fra dyp innsikt i en bestemt sektor, en spesifikk geografi eller en særegen investeringsmetodikk. Denne spissingen gjør det enklere for forvalteren å fokusere på de mest relevante faktorene for å skape avkastning, uten å bli distrahert av irrelevante momenter og støy. Ofte ser vi at en forutsetning for å etablere en fondsboutique er at personene bak allerede besitter spisset kompetanse. Dermed kan fondet struktureres slik at denne kunnskapen utnyttes mer effektivt enn hva som ofte er mulig i større, integrerte forvaltningsmiljøer.

Uavhengighet som suksessfaktor: Fondsselskapene selv peker ofte på uavhengighet fra store, etablerte systemer som en viktig årsak til meravkastningen. Denne friheten innebærer at forvalterne i større grad kan frigjøre seg fra konsensustankegangen som preger mange store kapitalforvaltere. Tvert imot er det et konkurransefortrinn for fondsboutiquene å gå sine egne veier og stå trygt i egne vurderinger – enten de viser seg å være riktige eller ikke. Dette henger også sammen med at kundene til slike boutiqueselskaper gjerne har høyere toleranse for kortsiktige svingninger enn det som ofte er tilfelle for kunder hos større fondsforvaltere.

Nærhet til kundene: Dette punktet er mer omdiskutert, ettersom mange store fondsforvaltere hevder å ha betydelige ressurser til å ivareta kundekontakt. Likevel rapporterer mange fondsboutiquer om et spesielt tett og personlig forhold til sine kunder. Dette synes også plausibelt, ettersom kundebasen i en boutique typisk er langt mindre enn hos de store aktørene, noe som gir rom for tettere oppfølging og mer skreddersydd kommunikasjon.

Rask reaksjonstid ved markedsbegivenheter: Mindre forvaltningskapital og færre posisjoner i porteføljen gir forvalteren mulighet til å agere raskere ved hendelser i finansmarkedene. Dette er riktignok ikke avgjørende i alle sammenhenger, men kan være av stor betydning i visse situasjoner – særlig der timing har stor effekt på avkastningen.

Sammenfallende interesser med kundene: Dette punktet henger tett sammen med hvordan mange fondsboutiquer tjener penger. De fleste opererer med en høy andel resultatbaserte honorarer, der forvalteren mottar godt betalt ved god avkastning, men samtidig bærer reell økonomisk risiko dersom resultatene uteblir – ettersom inntektene da i praksis kan bli svært lave. Det er også rimelig å anta at forvalterne selv har investert betydelig i egne fond. Dette er ofte et krav fra kundene, som ønsker å se at forvalteren har «skinn i spillet» og dermed deler både oppside og nedside med investorene.

Min observasjon av det nordiske fondsmarkedet støtter helt klart opp under et narrativ der fondsboutiquene med en spesialisering leverer klart bedre resultat enn de store fondsforvalterne. Vi ser imidlertid at dette ikke nødvendigvis er like åpenbart i alle fondsklasser. Det er for eksempel vanskeligere for en liten forvalter å levere konsistens meravkastning på globale mandat. De mer lokale fondene, og mer spissede mandatene, ser vi tydeligere at de lykkes bedre med å skape meravkastning.

Et annet poeng er at de mer spissede mandatene heller ikke hører naturlig inn noen av de store investeringsmiljøene. En stor forvalter vil ofte ha manglende forutsetninger og forståelse til å tillate enten store avvik i porteføljen eller store variasjoner i risikotagning. Kundegruppen de typisk henvender seg til har vanligvis ikke forståelse for produktegenskapene til slike fond, med sine store svingninger. Derfor er boutiquestrukturen uten tvil bedre for de aller fleste spissede fond. Dessuten vil fondsverdiene i et mer spisset fond svinge mer over tid. Vi ser at noen strategier kan levere svak avkastning over flere år, for så å levere meget god avkastning i enkeltår. Avkastningen over tid blir likevel god, men man skal ha kunnskap, tålmodighet og en lang nok tidshorisont som investor i denne typer fond for å høste meravkastning over tid.

Hva kan dette bety for fondskundene?

For det første, det er viktig å huske på at ikke alle små forvaltere leverer konsistent meravkastning. I utgangspunktet har man som nevnt over et bedre utgangspunkt for å levere meravkastning, men fallgruvene for en liten forvalter er likevel mange. Undersøkelsene over inneholder trolig også en viss «survival bias», der de som ikke lykkes allerede er lagt ned. For det andre bør man som investor i disse fondsboutiquene ha en viss basiskunnskap rundt investeringsområdet eller strategien det gitte fondet følger. Dette er mye viktigere for disse fondene enn for de bredere fondene de store forvalterne tilbyr. Mangler man denne kunnskapen bør man trolig også droppe å investere i fond forvaltet av en fondsboutique. Man må velge med omhu.

Er det liv laga for små forvaltere? Svaret er uten tvil ja. Vi ser imidlertid at de mest vellykkede fondsboutiquene nesten alltid er bygget rundt en svært spesifikk investeringsmetodikk eller spesialitet. Disse fondene er ikke nødvendigvis for alle, men kan likevel passe inn i en fondsportefølje og vil over tid gi meningsfulle avkastningsbidrag uten at svingningene blir for store.