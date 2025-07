Saken oppdateres

Storebrand la frem sterke tall fredag morgen, der konsernresultatet for andre kvartal endte på 1.427 millioner kroner, opp fra 1.202 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet steg med 16 prosent til 953 millioner kroner, og egenkapitalavkastningen kom inn på 18 prosent.

«Vi leverer et rekordsterkt driftsresultat dette kvartalet, og virksomheten fortsetter å vokse tosifret», sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Forsikringsvirksomheten bidro positivt, med en combined ratio på 91 prosent, en klar forbedring fra 97 prosent i fjor. Samtidig steg premiebestanden med 21 prosent til 9,9 milliarder kroner, og Storebrands markedsandel innen skadeforsikring i Norge økte til 7,4 prosent.

På banksiden vokste utlånsbalansen til 92 milliarder kroner, opp 12 prosent fra året før. Den samlede forvaltningskapitalen passerte 1.507 milliarder kroner.

Storebrand startet i dag en ny runde med tilbakekjøp av egne aksjer for 750 millioner kroner. Dette er del to av årets planlagte tilbakekjøp på 1,5 milliarder kroner, etter at første halvdel ble gjennomført før sommeren.

Selskapet har en sterk kapitalposisjon med en solvensmargin på 200 prosent, godt over nivået på 175 prosent som utløser kapitaldistribusjon til aksjonærene.

«Vi er godt i rute med vårt resultatmål på 5 milliarder kroner for 2025. Den sterke kapitalposisjonen gir rom for både vekst og aksjonærutbytte», sier Grefstad.