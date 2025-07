Analytiker Thomas Svendsen i SEB har et kursmål på 275 kroner, og en hold-anbefaling på aksjen. Han skriver at andre kvartal skuffer med svake rente- og provisjonsinntekter. Resultatet før skatt endte på 13,1 milliarder kroner, som var 4-5 prosent lavere enn ventet. Hovedårsaken til avviket var lavere netto renteinntekter og noe høyere utlånstap. Provisjonsinntektene var også svake. Svendsen trekker frem at lavere netto renteinntekter, skyldes blant annet lavere marginer på boliglån. Resultat per aksje (EPS) endte på 6,8 kroner, som er 3 prosent lavere enn SEBs forventninger.

Utlånsvekst og høy kundeaktivitet

Ifølge kvartalsrapporten skyldes de gode resultatene primært vekst i utlån og høy aktivitet blant kundene. Det har vært utlånsvekst i alle segmenter.

I personmarkedet var aktiviteten høy gjennom kvartalet, med solid etterspørsel etter boliglån. Dette har bidratt til en utlånsvekst på 3,2 prosent de siste 12 månedene, 0,8 prosent sammenliknet med forrige kvartal. Ved utgangen av kvartalet opplevde DNB dobbelt så stor pågang som normalt fra kunder som ønsket å flytte lånet sitt til banken.

Også de andre kundeområdene opplevde vekst i kvartalet, og virksomhet utenom personmarkedet bidrar med om lag 7 av 10 kroner av konsernets resultat. Tallene for andre kvartal viser at bedriftene fortsetter å investere. Utlån til bedriftskunder i Norge økte med 1,8 prosent, mens veksten i utlån til de største norske og internasjonale selskapene var på 3,3 prosent, sammenliknet med forrige kvartal.

Norges Bank besluttet å sette ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng 18. juni. Aktiviteten i markedet har vært særlig høy etter rentekuttet.



– Vi vet at mange av kundene våre har ventet på dette, og det var viktig for oss å være raskt ute med å varsle rentekutt for kundene våre. Sentralbanken har gjort en god jobb med å håndtere inflasjonspresset de siste årene og ser nå rom for å redusere styringsrenten. Dette vitner om en sunn norsk økonomi, sier Braathen.

Posisjonert for vekst etter oppkjøp

Oppkjøpet av Carnegie ble fullført 6. mars, og DNB Carnegie ble lansert 12. mai.

– Tilbakemeldingene fra kundene har vært positive, og vi ser at virksomhetene passer enda bedre sammen enn vi la til grunn da vi gikk inn for å kjøpe Carnegie. Sammensetningen av både produkter, geografi, bransjekunnskap og erfaring posisjonerer oss som den ledende nordiske investeringsbanken, og siden lanseringen har DNB Carnegie bistått i 119 kapitalmarkedstransaksjoner globalt, sier Braathen.

I rapporten fremkommer det at andre kvartal har vært sterkere enn noen gang innen rådgivning og kapitalinnhenting.

Andelen av DNBs inntekter fra andre kundeaktiviteter enn utlån og innskudd øker betydelig. Dette er i tråd med ambisjonen om å øke provisjonsinntektene fra blant annet rådgivning, kapitalinnhenting, sparing og pensjon - en utvikling som forsterkes gjennom oppkjøpet av Carnegie. Netto provisjons- og gebyrinntekter økte med 27,1 prosent i kvartalet, sammenliknet med andre kvartal 2024, til 4,4 milliarder kroner.

Dette er inntekter fra områder hvor kundene etterspør rådene vi gir, og kompetansen vi tilbyr. Aldri tidligere har vi hatt et så sterkt kvartal på dette området, og vi ser at vi skaper god kundeverdi i alle produktområdene. Vi er godt posisjonert for videre vekst med integrasjonen og etableringen av DNB Carnegie, sier Braathen.