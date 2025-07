Asia-markedene stiger tross Trumps nye toll

I Japan svekkes Nikkei 0,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,4 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 1,1 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes 1,6 prosent, og Kospi i Sør-Korea er flatt.

I India er Sensex ned 0,4 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er uendret, og Straits Times i Singapore styrkes 0,5 prosent.

Nye toller

De fleste Asia-børsene stiger fredag, til tross for at president Trump annonserte 35 prosent toll på canadiske varer fra 1. august. Han uttalte også at generelle tollsatser på 15–20 prosent kan innføres mot flere handelspartnere.

Trump hevder tollene er positivt mottatt og peker på nye toppnoteringer i aksjemarkedet.

All-time high

Singapore noterte ny rekord for femte dag på rad, med Straits Times opp 0,5 prosent.

Optimisme rundt kinesisk AI og turisme bidrar til styrke i regionen, selv om usikkerhet knyttet til eiendomssektoren og handelspolitikk demper forventningene noe.