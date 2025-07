Dette skjer i dag

Sveits: Forbrukertillit juni, kl. 09.00

Canada: Arbeidsledighet juni, kl. 14.30

Russland: Inflasjon juni, kl. 18.00

Annet:

BioFish Holding: Tilbudsperiode ifm. Langøylaks-bud utløper, kl. 16.30

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

IEA: Månedsrapport, kl. 10.00

Utenlandske:

Avanza Bank, Tryg

Her er de viktigste sakene i Finansavisen fredag 11. juli:



Hvor mange millioner trenger du for å være rik?



I en fersk undersøkelse fra Charles Schwab oppgir amerikanere at de i snitt trenger en nettoformue på 839.000 dollar, eller nærmere 8,5 millioner kroner, for å føle seg «økonomisk komfortable», og hele 2,3 millioner dollar, eller litt over 23 millioner kroner, for å regnes som «rike».

Jonatan Felix Molaug har gjennom kjøp og salg av klær, NFT-er og krypto tjent flere millioner kroner på bare noen få år.



Jonatan Felix Molaug (21) gikk fra å selge sko og klær i ungdomsårene til å tjene millioner på digitale trender.

Det startet i 2019 da Molaug begynte å selge sko på nettet. Startkapitalen var 2.000 kroner, som han hadde lånt av mor og far til å kjøpe første par med sko.

Henningsvær Fyr er den dyreste fritidseiendommen som har vært til salgs i Nord-Norge.



En av landets mest særegne eiendommer er nå til salgs i Lofoten. Med prisantydning på 50 millioner kroner er Henningsvær Fyr den dyreste fritidsboligen i Nord-Norge.

Henningsvær Fyr ligger ytterst i havgapet, med 360 graders utsikt mot hav og fjell.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om forbud mot businessklasse og privatfly.

Da Miljøpartiet De Grønne (MDG) ble stiftet, var det en heftig diskusjon om partiet var et høyre-parti eller et venstre-parti. Et rent klimaparti eller noe mer.

Tiden har nok vist at MDG er blitt noe rart på venstresiden, og oppslutningen om MDG er så lav at partiet ikke vil komme inn på Stortinget ved valget i høst.