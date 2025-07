DNB Carnegie venter at børsen åpner ned 0,2 prosent.

Analytiker i Nordnet Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,4, 0,4] prosent.

«Torsdag fikk Canada beskjed om 35 prosent toll fra 1. august. Enn så lenge ser ikke markedet ut til å la seg skremme», skriver Berntsen.

Han fremhever at det avgjørende nå er forholdet mellom USA og deres største handelspartnere, EU og Kina.

«Handelspolitikk mot mindre aktører kan ha verdi, men det er USAs forhold til EU og Kina som virkelig betyr noe», skriver han.



Ifølge Berntsen venter markedet nå på svar fra USA etter at EU la frem et nytt forslag. En respons er ventet i løpet av helgen.

Samtidig pågår resultatsesongen for fullt. I dag slipper 4 av 25 selskaper i OBX-indeksen sine kvartalstall før åpning på Oslo Børs.

«For investorene kan gode selskapsresultater fungere som et anker i en urolig tid. Særlig i Norge – med høy eksponering mot energi og råvarer – kan rapportene gi verdifulle indikasjoner på økonomiens robusthet og hvordan selskapene håndterer økt internasjonal usikkerhet», avslutter han.

Asia

De fleste Asia-børsene stiger fredag, til tross for at president Trump annonserte 35 prosent toll på canadiske varer fra 1. august. Han uttalte også at generelle tollsatser på 15–20 prosent kan innføres mot flere handelspartnere.

I Japan svekkes Nikkei 0,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,4 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 1,1 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes 1,6 prosent, og Kospi i Sør-Korea er flatt.

I India er Sensex ned 0,4 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er uendret, og Straits Times i Singapore styrkes 0,5 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er fredag morgen opp 0,19 prosent til 68,77 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,27 prosent på 66,75 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 69,23 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

På New York-børsen steg Nasdaq-indeksen 0,2 prosent, Dow Jones opp 0,7 prosent mens S&P 500 la på seg 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten var på 4,35 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 0,7 prosent til 15,83.

Onsdag kveld etter børsslutt kunngjorde USA tollsatser på 20–50 prosent mot åtte land fra og med august, deriblant Brasil, som får 50 prosent. Mandag ble 14 land varslet via tollbrev fra USA, med satser i sjiktet 20–40 prosent. En rekke brasilianske selskaper notert i USA falt kraftig.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte torsdag opp 0,7 prosent til 1632,43. Hittil i år er hovedindeksen dermed opp hele 14,6 prosent, og seks aksjer står i all-time high.

Envipco, Europris, Public Property Invest, Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 SMN og Tysnes Sparebank er aksjene som endte i all-time high.

Europris endte opp 7,0 prosent til 94,0 kroner, etter å ha lagt frem tall for andrekvartal. Selskapet meldte om sterk vekst i Norge og bedring i Sverige, men marginene ble presset av kampanjesalg og lav lønnsomhet i ÖoB.

Kongsberg Gruppen fikk kjørt seg på børsen på onsdag, da var aksjen ned 12,1 prosent til 324,5 kroner. Torsdag hentet aksjen seg inn, opp 0,5 prosent til 326,1 kroner.

Les hele børsoppdateringen her.



Dette skjer i dag:

Resultat pr. 2. kv.: