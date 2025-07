Elkem gikk på en kjempesmell

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjon kl. 09.00.



Elkem leverte et svakere resultat i andre kvartal 2025 sammenlignet med fjoråret, preget av lavere inntekter, fallende priser og valutatap. Samtidig ble kontantstrømmen fra drift redusert, og selskapet gikk med underskudd i kvartalet.

Totale driftsinntekter endte på 7,98 milliarder kroner, ned 6 prosent fra året før. Justert driftsresultat (EBITDA) falt med 22 prosent til 803 millioner kroner, hovedsakelig som følge av svakere markedsforhold i divisjonene Silicon Products og Carbon Solutions.

Silicones-divisjonen leverte derimot en kraftig EBITDA-bedring, drevet av lavere råvarekostnader og effektiv drift.

Driftsresultatet (EBIT) ble 174 millioner kroner, mot 272 millioner i fjor. Samtidig ble netto finansposter svekket, med et samlet tap på 488 millioner kroner, hvorav hele 317 millioner skriver seg fra valutatap.

Etter skatt endte kvartalet med et underskudd på 285 millioner kroner, sammenlignet med et overskudd på 881 millioner i andre kvartal 2024. Resultatet per aksje ble minus 0,49 kroner.

Kontantbeholdningen ble redusert med 252 millioner kroner i kvartalet, og endte på 4,14 milliarder ved utgangen av juni. Valutatap svekket kontantposisjonen ytterligere med 36 millioner.

Langt dårligere en forventet

Til sammenligning hadde analytikerne forventet en EBIDTA på 912 millioner kroner, og et resultat etter skatt på minus 24 millioner.

Elkem (Mill. kr) 2.kv. 2025 2.kv. 2024 Driftsinntekter 7.982 8.490 Driftsresultat 174 272 Resultat før skatt -304 -11 Resultat etter skatt -285 811



Opp over 40 prosent

Et sterkt første kvartal har bidratt til at Elkem-aksjen har klatret mer enn 40 prosent siden nyttår.