Hovedindeksen ved Oslo Børs er klokken 11 ned 0,5 prosent til 1624,4 poeng, og er sterkt preget av store signinger etter kvartalsrapporter.

Fredag morgen la en rekke selskaper frem kvartalsrapport: Aker BioMarine, Aker Solutions, DNB, Elkem, Entra, Gjensidige Forsikring, Kitron, Norwegian, Otovo, Protector Forsikring, Public Property Invest, Storebrand og StrongPoint.

Oljeprisen

Brent-oljen for september-levering er ned 0,1 prosent og handles til 68,58 dollar fatet, og WTI-oljen er uendret på 66,56 dollar.

Equinor er opp 1,3 prosent til 272,4 kroner, Aker BP stiger 0,9 prosent til 266,3 kroner, og Vår Energi stiger 2,1 prosent til 34,3 kroner.

Fredag morgen rapporterte Vår Energi volumoppdatering for andre kvartal. Volumene for andre kvartal kom inn lavere enn ventet, men selskapet estimerer at volumet for 2025 kommer midt på tidligere guiding.

Resultatrush

DNB stuper 8,2 prosent, tilsvarende over 30 milliarder kroner. Kursen står nå i 261,6 kroner, etter svake tall. DNB leverte et resultat etter skatt på 10,4 milliarder kroner i andre kvartal 2025, en nedgang på 3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Netto renteinntekter for andre kvartal var også under konsensus-estimatet. Det endte på 16,2 milliarder kroner, mot 16,9 milliarder som var forventet.

Et annet selskap som la frem tall er Norwegian. Aksjen er opp hele 7,6 prosent til 16,9 kroner. Kvartalsrapporten viste et rekordsterkt driftsresultat på 1,25 milliarder kroner, mot 595 millioner kroner i samme periode i fjor.

Norwegian legger frem det første utbytte i selskapets 23 år lange historie. Utbyttet er på 0,9 kroner pr. aksje.

Hittil i år er aksjen opp over 53 prosent, som følge av en svakere dollar og oljepris, samt gode trafikktall.