Milliondryss fra Kristiansund: Solskjærs selskap med kraftig overskudd

Mens Ole Gunnar Solskjær leder Besiktas til europacupspill og speider etter nye signeringer i Bodø, tikker millionene inn på hjemmekontoret i Kristiansund.

Årsregnskapet for Solskjærs heleide Grip Management viser at selskapet i 2024 bokførte et årsresultat på 3,53 millioner kroner, opp fra 521.173 kroner året før. Omsetningen økte fra 860.109 til over fire millioner kroner.

Nøkkelen? Ifølge regnskapet er det stort sett renteinntekter og finansielle investeringer som sørger for den bratte vekstkurven.

Investering i Ulti Agency

En av investeringene Solskjær har gjort gjennom Grip Management er i Ulti Agency, et e-sportbyrå startet midt under pandemien. Sammen med Jim Solbakken kjøpte han seg inn med 12,5 prosent eierskap.

Regnskapet viser at Solskjærs investering er bokført til 1,36 millioner kroner ved utgangen av 2024, ned fra 1,86 millioner kroner året før. Det er foreløpig uklart hva verdinedgangen skyldes, men i intervju omtales investeringen som et «betydelig millionbeløp».

Ulti Agency opererer som et agentbyrå for e-sportutøvere, med internasjonale ambisjoner og kontor allerede etablert i Seattle. Det norske selskapet hevder at det er alene om sin nisje her hjemme.

«Dette er mer enn penger. Det handler om å gi folk sjanser, og det skjer i Kristiansund. Det betyr mye for meg», sa Solskjær i forbindelse med investeringen.

Store summer, lite gjeld

Grip Management har få utgifter. Totale driftskostnader i 2024 var beskjedne 222.088 kroner, hvorav 180.000 kroner var varekostnad. Gjelden er også nesten helt fraværende, med ett unntak:

15,6 millioner kroner er oppført som kortsiktig gjeld til aksjonær. I dette tilfellet Ole Gunnar Solskjær selv.

Det betyr i praksis at han har lånt penger til sitt eget selskap, og latt dem stå.

Mentalrenessanse i Tyrkia

Samtidig som selskapet vokser, bygger Solskjær videre på sitt renommé som menneskekjenner og taktiker i Besiktas. I et stort NRK-intervju forteller han om hvordan han snudde laget fra sjetteplass og mentale brist, til å sikre europacupplass med én runde igjen.

– Det viktigste var å bygge selvtillit. Folk må ha det gøy, både på og utenfor banen. Vi tok vare på dem, også dem på kjøkkenet og dem med ansvar for utstyret, sier Solskjær.

Han bekrefter også at det er blitt stilt langt hardere fysiske krav til spillerne siden han overtok:

– Fotball er fysisk. Mister vi ballen, så skal vi løpe og vinne den tilbake, sier han.

Har ikke glemt Norge

Når sesongen i Tyrkia avsluttes, planlegger Solskjær ferie i Norge, men han utelukker ikke at jobben som landslagssjef kan bli aktuell etter EM i 2026, når Ståle Solbakken etter planen gir seg.

– Jeg har stor respekt for Glimt og vil ikke snakke om spillere der. Men det er klart at Patrick Berg er en drømmespiller for mange her, sier Solskjær om ryktene rundt ny signering.