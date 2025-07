Selger datterselskap: Aksjen fyker opp 20 prosent

Spir Group ASA har inngått en avtale om å selge et datterselskap som operer innen software for offentlig administrasjon, Sikri AS.

Datterselskapet selges til STG Partners for en samlet selskapsverdi på en milliard kroner.

Transaksjonen innebærer 900 millioner kroner ved oppgjør, 100 millioner utsatt til 2028 og en potensiell earn-out på 50 millioner, avhengig av Sikris 2025-resultater. Avslutning ventes tidlig i tredje kvartal 2025.

Etter transaksjonen vil Spir bli et rendyrket teknologiselskap innen eiendomsdata og -tjenester i Norge og Sverige.

«Med et omfattende datatilbud og veletablerte produkter og løsninger er det rendyrkede Spir Group en sentral digitaliseringspartner for hele eiendomssektoren. Dette inkluderer meglere, banker, forsikringsselskaper, eiendomsutviklere og det bredere økosystemet rundt eiendom», skriver adm. direktør Per Haakon Lomsdalen.

Fredag morgen stiger aksjen over 20 prosent på nyheten, til 10,95 kroner pr. aksje.