Børsfest for stjerneinvestorer

Den nordiske byggevarekjeden Byggmax er fredag ute med sin andrekvartalsrapport, og blir belønnet av investorene på Stockholmsbørsen.

På eiersiden sitter en rekke norske stjerneinvestorer.

Ifølge aksjonærlistetjenesten Holdings er Egil Dahl tredje største aksjonær med nesten 2,6 millioner aksjer, verdt om lag 153 millioner norske kroner. Det utgjør rundt 6,4 prosent av den synlige porteføljen til den tidligere platekompani-gründeren.

Femte største eier er Aasulv Tveitereid, som har 2,2 millioner aksjer verdt litt over 130 millioner kroner. Tveitereid har ifølge Holdings lastet opp med aksjer helt siden høsten 2021, og Byggmax utgjør i dag 7,2 prosent av den synlige porteføljen.

Videre på listen er også Peter Hermanrud, med 795.000 aksjer til en verdi av 47 millioner kroner. Byggmax er den største synlige posisjonen til Hermanrud og utgjør 13,7 prosent av porteføljen.

Ole Petter Kjerkreit sitter også med 116.000 Byggmax-aksjer verdt rundt 6,9 millioner norske.

Felles for de nevnte investorene er at alle også sitter i Protector Forsikring, som fredag sendes rett opp til ny all time high på Oslo Børs etter sine kvartalstall.

Dersom Holdings-tallene stemmer, medregnet aksje- og valutakurser i 13-tiden, betyr det at Dahl har en intradag papirgevinst på 53,15 millioner kroner på de to aksjene. Tveitereid har en gevinst på 35,04 millioner, og Hermanrud har tjent nærmere 5,18 millioner kroner, og Kjerkreit nesten 3,5 millioner kroner.

Bedre enn ventet

Byggmax hadde en omsetning på 2,2 milliarder svenske kroner i andre kvartal, opp 5,6 prosent fra samme periode i fjor. EBITA endte på 237 millioner, opp fra 184 millioner. Det var 4 prosent bedre enn ventet. EBITA-marginen styrket seg fra 8,8 til 10,8 prosent år over år.

«Overordnet i tråd med våre forventninger, og det er trolig ikke grunnlag for vesentlige endringer i estimatene. Selv om selskapet rapporterer noe vekst, er opphentingen ikke spesielt tydelig, og selskapet virker ikke særlig fornøyd med markedsetterspørselen – fokuset ligger i stedet på interne forbedringer,» noterer SEB.

Byggmax-aksjen stiger 4–5 prosent fredag.

Knallsterke tall

Protector Forsikring fikk et resultat på 716 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 254 millioner året før. Inntjeningen pr. aksje steg fra 3,10 til 8,70 kroner.

«Protector leverte et solid resultat før skatt i andre kvartal, 16 prosent over konsensus, drevet av både sterk investeringsavkastning og god underwriting. Combined ratio endte på 84,9 prosent, 1,2 prosentpoeng bedre enn konsensus, mens den normaliserte combined ratioen var mer på linje med fjoråret,» skriver DNB Carnegie.

Protector-aksjen stiger rundt 10 prosent fredag.