Storebrand la frem ferske resultater for andre kvartal fredag morgen, der forsikringskjempen kunne vise til et konsernresultat på 1.427 millioner kroner, opp fra 1.202 millioner i samme periode i fjor og 14 prosent over konsensus.

Driftsresultatet endte på 953 millioner, opp 16 prosent, mens egenkapitalavkastningen kom inn på 18 prosent.

– Det er veldig godt å gå inn i sommeren med et rekordsterkt driftsresultat, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

– Veksten var god i kvartalet, spesielt innen forsikring med en oppgang på 21 prosent i premier fra tilsvarende kvartal i fjor, og i tillegg at vi har klart å presse combined ratio ned til 91 prosent.

Storebrand (Mill. kr) 2.kv /25 2.kv /24 Driftsinntekter 3.030 2.955 Driftsresultat 1.684 1.718 Resultat før skatt 1.500 1.620 Resultat etter skatt 1.303 1.335

Det er en klar forbedring fra 97 prosent i fjor. Samtidig steg premiebestanden med 21 prosent til 9,9 milliarder kroner, og Storebrands markedsandel innen skadeforsikring i Norge økte til 7,4 prosent.

Combined ratio er et sentralt nøkkeltall innen forsikring, og er en sammenstilling av kostnader og engangsutbetalinger mot forsikringspremier. Jo lavere dette tallet er, desto høyere er lønnsomheten. Storebrand har et mål på å ligge innenfor 90-92 prosent.

Venter flere sterke kvartaler

– Forsikring har vært et krevende marked de siste par årene, der alle aktørene har blitt rammet av økt skadefrekvens, høyere inflasjon og negative valutaeffekter, som har ført til at prisene måtte justeres opp.

– Det tar litt tid før prisjusteringene spiller inn, og samtidig har forholdene bedret seg litt, og antall skader har gått litt ned. I tillegg har det vært et underliggende godt kvartal. Det tyder også på en del gode kvartaler fremover.

– I tillegg har vi tatt markedsandeler på 0,3 prosent det siste kvartalet på privat skadeforsikring, til totalt 7,4 prosent. Det er ganske mye, og med takten vi har nå vil det tilsi at vi kanskje kan klare en prosent i året, som jo er veldig sterkt.

Passerte 1.500 milliarder i forvaltning

På banksiden vokste utlånsbalansen til 92 milliarder kroner, opp 12 prosent fra året før. Den samlede forvaltningskapitalen passerte 1.507 milliarder kroner.

– Internt er det en merkedag at vi har gått over 1,5 billioner i asset under management i kapitalforvaltning, altså 1.500 milliarder. Vi har hatt en sterk vekst i kapitalforvaltning på 16 prosent det siste året, som viser at vi er en stor aktør innen kapitalforvaltning.

– Porteføljen vår er noe konservativ, men har fått en god avkastning. I tillegg hadde vi en svak bokført avkastning for overskuddsutdelingen på de garanterte produktene i første kvartal. Med en god avkastning i andre kvartal får man en slags catch up-effekt som gir gode resultater på overskuddsdelingen.

Storebrand startet i dag en ny runde med tilbakekjøp av egne aksjer for 750 millioner kroner. Dette er del to av årets planlagte tilbakekjøp på 1,5 milliarder kroner, etter at første halvdel ble gjennomført før sommeren.

Selskapet har en sterk kapitalposisjon med en solvensmargin på 200 prosent, godt over nivået på 175 prosent som utløser kapitaldistribusjon til aksjonærene.