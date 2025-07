Fredag gikk hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,3 prosent før den sluttet på 1.627,14 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 69,76 dollar, opp 1,6 prosent, og WTI-oljen er opp 1,7 prosent og handles for 67,70 dollar. Equinor steg 1,5 prosent til 272,90 kroner, Vår Energi steg 1,3 prosent til 33,99 kroner, mens Aker BP endte opp 1,1 prosent til 266,80 kroner.

Fredag morgen la en rekke selskaper frem kvartalsrapport: Aker BioMarine, Aker Solutions, DNB, Elkem, Entra, Gjensidige Forsikring, Kitron, Norwegian, Otovo, Protector Forsikring, Public Property Invest, Storebrand og StrongPoint.

Resultatrush

Et av børsens største selskaper, DNB stupte hele 8,8 prosent til 259,40 kroner pr. aksje. Børsfallet tilsvarer verdier for rundt 37 milliarder kroner, og kursreaksjonen kommer etter skuffende tall. DNB leverte et resultat etter skatt på 10,4 milliarder kroner i andre kvartal 2025, en nedgang på 3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Netto renteinntekter for andre kvartal var også under konsensus-estimatet. Det endte på 16,2 milliarder kroner, mot 16,9 milliarder som var forventet.

Aker Solutions ble straffet hardt på børsen etter å ha lagt frem tall for første halvår. Aksjen falt hele 10,3 prosent til 33,38 kroner.

Et annet selskap som la frem tall er Norwegian. Aksjen steg hele 10,8 prosent til 17,37 kroner. Kvartalsrapporten viste et rekordsterkt driftsresultat på 1,25 milliarder kroner, mot 595 millioner kroner i samme periode i fjor. Norwegian legger også frem det første utbytte i selskapets 23 år lange historie. Utbyttet er på 0,9 kroner pr. aksje. Hittil i år er aksjen opp 58,0 prosent.

Elkem falt hele 8,3 prosent til 22,60 kroner, etter et skuffende kvartal. Selskapet endte med et justert driftsresultat før av –og nedskrivninger (ebitda) på 803 millioner, og et underskudd på 285 millioner kroner. Til sammenligning hadde analytikerne ventet en ebitda på 912 millioner kroner, og et resultat etter skatt på minus 24 millioner kroner.

Toppnotering for forsikringsgigantene

Jan Petter Sisseners aksjefavoritt Storebrand steg 4,4 prosent til 146,30 kroner og ny all-time high, etter å ha leverte et konsernresultat på 1.427 millioner kroner i andre kvartal, drevet av sterk vekst og høy lønnsomhet.

Børsfavoritten Protector Forsikring endte opp 8,8 prosent til 505,0 kroner, og fortsetter med det den kraftige oppgangen og dag nummer fire med all-time high. Selskapet knuste forventningene til analytikere, med en nær tredobling av bunnlinjen. «Den underliggende lønnsomheten er god, og med fortsatt disiplin i tegningen forventes resultatet å holde seg på et godt nivå», skriver selskapet. Hittil i år er aksjen opp hele 80,9 prosent.

Gjensidige la også frem kvartalstall, og slo forventningene. Aksjen steg hele 7,8 prosent til 282,40 kroner. Resultatet før skatt landet på 2,95 milliarder kroner, opp fra 1,79 milliarder samme kvartal året før. Ifølge konsensusestimater fra Bloomberg ventet analytikerne et resultat før skatt på 2,1 milliarder kroner. Siden årsskiftet er aksjen opp 46,5 prosent.

Shipping-oppgang

Det er også bred oppgang blant shippingaksjene. Frontline steg 3,1 prosent til 191,30 kroner. MPCC steg 1,9 prosent til 17,38 kroner og Wallenius Wilhelmsen endte opp 2,7 prosent til 89,1 kroner.