Nvidia og Apple straffes

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,3 prosent, Dow Jones er ned 0,5 prosent mens S&P 500 har falt 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,38 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 7,0 prosent til 16,88.

Rødt

IT-gigantene Nvidia og Apple faller henholdsvis 0,2 prosent og 0,9 prosent i åpningsminuttene.

Tidligere denne uken satte Nvidia ny rekord da teknologiselskapet fikk en markedsverdi på mer enn fire billioner dollar.

Fed

«Vi venter ingen rentekutt i år, men markedet priser inn to kutt og medianen i Feds dot-chart indikerer det samme (selv om det er stor uenighet i Fed). Prognoser fra Bloomberg indikerer svakere BNP-vekst (og dermed høyere ledighet) og tiltakende inflasjon», skriver DNB Carnegie i en rapport.

Toll

Torsdag fikk Canada beskjed om nye tollsatser på 35 prosent fra 1. august.

«Enn så lenge ser ikke markedet ut til å la seg skremme. Når det er sagt, er EUs og Kinas posisjon som USAs store motparter viktigst, gitt deres størrelse. EUs forslag til USA har foreløpig ikke blitt besvart, men er ventet å komme i løpet av helgen», skriver analytiker Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Tolltruslene fra Trump skremmer neppe markedene, fordi det i stor grad handler om forhandlingstaktikk, tror JPMorgan, som spår kraftig inflasjonshopp.