Etter at president Trumps skattepakke og Iran-situasjonen har sluttet å dominere nyhetsbildet, er fokuset tilbake på toll, skriver JPMorgans Matthew See, leder for tematisk markedsstrategi og institusjonelt salg i Asia–Stillehavsregionen.

Markedene har i stor grad ikke brydd seg om tollutspillene til Trump den siste tiden. Det er til en «viss grad forståelig», fastslår JPMorgan-toppen. Trump har nylig truet med å øke tollsatsene for over 20 land, kunngjort 50 prosent toll på kobber og uttalt at land som ikke har mottatt handelsbrev, vil få satser på 15–20 prosent.

Grunnen til at markedene stort sett ignorerer de siste tolltruslene, er at «mange» anser det som en del av USAs strategi for å holde presset høyt under forhandlingene og før deadlinen 1. august.

SKREMMES IKKE AV TRUMP-TRUSLER: Matthew See, leder for tematisk markedsstrategi og institusjonelt salg i Asia–Stillehavsregionen i JPMorgan. Foto: LinkedIn

«Denne vurderingen er jeg i hovedsak enig i – mange av de varslede tiltakene blir sannsynligvis aldri gjennomført. Men noen kan bli det,» skriver See.

Deadline og utfall

Risikoen for en reell oppjustering av tollsatsene ved fristen 1. august vurderes som høy. JPMorgans økonomer anslår at USAs effektive tollsats pr. i dag er 13,4 prosent, og venter at den vil stige til 18 prosent. Det tas forbehold om at Trump (igjen) er på offensiven, og dermed tilter risikoen i retning av høyere satser.

«De fleste land vil havne på en grunntoll mellom 10 og 20 prosent, med Storbritannia og Vietnam som ytterpunkter. Den rådende konsensus er at store allierte vil ligge rundt 10 prosent (tenk EU, Japan, Korea, India), mens fremvoksende økonomier i ASEAN-området vil ligge nærmere 20 prosent,» skriver See.

Les også Fakta om Trumps tollbrev President Donald Trump har denne uka sendt brev til 23 land der han opplyser om hvilke økte tollsatser se må belage seg på dersom de ikke inngår handelsavtaler med USA innen 1. august.

Truer med nytt tollsjokk: – Potensielt katastrofalt Donald Trump truer med 200 prosent toll på import av medisiner til USA. Selv en langt lavere sats kan gi alvorlige følger for pasienter.

Trump varsler 35 prosent toll på canadiske varer USAs president Donald Trump kunngjør at han ilegger canadiske varer en tollsats på 35 prosent. Samtidig varsler han at EUs tollbrev er rett rundt hjørnet.

Inflasjonsbyks

Inflasjonen i USA har ennå ikke vist tegn til økning som følge av høyere toll og priser, til tross for at den effektive tollsatsen er estimert til 13–14 prosent.

«Enkelte spør om den amerikanske forbrukeren i det hele tatt vil bli påvirket. Vi er uenige – vi mener det handler om timing,» heter det.

Prisjusteringer vil trolig først inntreffe etter at forhandlingene er avsluttet, tror JPMorgan, som spår et markant hopp i inflasjonen: Kjerne-PCE ventes å toppe ut på 4,6 prosent i annet halvår 2025, mot dagens nivå på 2,7 prosent.