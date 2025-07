DNB Carnegie publiserte fredag ettermiddag et innlegg på X, der kontoen hevdet å ha lansert en token på Solana, altså en kryptovalutamynt.

Banken opplyste først til Finansavisen at det ikke var deres konto, og mente det var en falsk konto som hadde samlet følgere over tid. Rundt halvannen time senere bekreftet pressekontakt Vidar Korsberg Dalsbø at det faktisk var deres konto.

– Vi har blitt hacket på X. Men det er ikke våre systemer som er blitt hacket.

– Kontoen ble raskt tatt ned, og vi undersøker nå hvordan det kunne skje, og hvor lenge den har vært hacket, sier Dalsbø.

Rundt børsslutt i Oslo ble den falske X-kontoen suspendert.

SUSPENDERT: X-kontoen til DNB Carnegie. Foto: Skjermdump

Vanlig scam

Firi-sjef Thuc Hoang skriver til Finansavisen at dette er en vanlig svindel som florerer.

– Dette ser ut til å være i samme stil som andre lignende historiske hendelser hvor privatpersoner og bedrifter ikke har tilstrekkelig sikret sine sosiale kontoer, det kan være lekkede passord på avveie eller phishing. Når slike kontoer blir hacket så er det ofte en melding som det her som blir publisert, dette er åpenbart ren svindel, sier Hoang.

ADVARER MOT SVINDEL: Firi-sjef Thuc Hoang mener DNB-innlegget fremsto som åpenbar svindel, og understreker at både privatpersoner og bedrifter stadig utsettes for hacking. Foto: Privat

– Ved å analysere blokkjedetransaksjonene så kan man se at dette ikke er DNB som står bak, men at hackerne som skjuler sine spor ved å bruke Kucoin som er en utenlandsk børs. Det er viktig at man verifiserer informasjon som dette før man velger å kjøpe kryptovalutaen som i dette tilfellet er blitt lagd på Solana-nettverket, legger han til.