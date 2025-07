Saken oppdateres

På New York-børsen er Nasdaq-indeksen flat, Dow Jones ned 0,6 prosent mens S&P 500 har falt 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,42 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,5 prosent til 16,00.

Rødt

IT-gigantene Meta og Apple faller henholdsvis 1,1 prosent og 0,5 prosent.

Nvidia stiger 1,2 prosent.

Tidligere denne uken satte Nvidia ny rekord da teknologiselskapet fikk en markedsverdi på mer enn fire billioner dollar. I tillegg har konsernsjef Jensen Haung solgt aksjer verdt omtrent 36,4 millioner dollar. Salget, som til sammen utgjør 225 000 aksjer, kommer som en del av Huangs tidligere vedtatte plan i mars om å selge opptil 6 millioner aksjer i Nvidia innen utgangen av året.

Tesla klatrer 0,7 prosent etter at de tidligere i dag delte at de skal åpne et utstillingslokale i India. Det er selskapets første inntog i landet. I april snakket Tesla-sjef Elon Musk med Indias statsminister Narendra Modi for å diskutere samarbeid innen områder som teknologi og innovasjon.

TE Connectivity stiger 1,6 prosent etter at analytiker Asiya Merchant oppgraderte aksjen til kjøp fra nøytral og økte kursmålet for navnet til 200 fra 150 dollar.

Merchant sa at «stabiliseringstrender i bilmarkedets produksjon» kan drive aksjene til TE Connectivity høyere i de kommende månedene, og bemerket at S&P nylig økte sine prognoser for global produksjon av lette kjøretøy (LVP) for 2025 til 2027. Hun ser også en mulighet for marginutvidelse som et resultat av forbedret industriell sluttbrukeretterspørsel.

Levi Strauss fyker opp 11,4 prosent etter at de slo forventningene for andre kvartal. De rapportert 22 cent i inntjening, mot ventet 13. Spillaksjen Penn Entertaiment faller 6,7 prosent etter svake regionale spillertall.

Den nettbaserte handelsplattformen Robinhood, som også er leverandør av kryptohandel, stiger 0,8 prosent og følger dermed Bitcoins oppgang.

Fed

«Vi venter ingen rentekutt i år, men markedet priser inn to kutt og medianen i Feds dot-chart indikerer det samme (selv om det er stor uenighet i Fed). Prognoser fra Bloomberg indikerer svakere BNP-vekst (og dermed høyere ledighet) og tiltakende inflasjon», skriver DNB Carnegie i en rapport.

Toll

Torsdag fikk Canada beskjed om nye tollsatser på 35 prosent fra 1. august.

«Enn så lenge ser ikke markedet ut til å la seg skremme. Når det er sagt, er EUs og Kinas posisjon som USAs store motparter viktigst, gitt deres størrelse. EUs forslag til USA har foreløpig ikke blitt besvart, men er ventet å komme i løpet av helgen», skriver analytiker Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Tolltruslene fra Trump skremmer neppe markedene, fordi det i stor grad handler om forhandlingstaktikk, tror JPMorgan, som spår kraftig inflasjonshopp.