Spetalen frelst – gir 500.000 kroner til KrF

Milliardær og investor Øystein Stray Spetalen har donert 500.000 kroner til Kristelig Folkeparti. Det bekrefter han overfor VG fredag.

– Jeg møtte Dag-Inge for noen uker siden og ble begeistret av hans politiske budskap. Anbefaler alle å lytte til hva Dag-Inge sier om familie, verdigrunnlaget det norske samfunnet er bygget på og hans syn på hvordan velstanden i Norge skal opprettholdes, sier Spetalen til VG.

KrF-leder Dag Inge Ulstein ble tydelig rørt da VG leste opp meldingen for ham.

– Oioioi. Bra. Det er voldsomt. Jeg satt veldig pris på å snakke med ham også, sier Ulstein, og legger til:

– Det er fantastisk at en sånn kapasitet vil være med å bidra. Ikke minst er jeg glad for å se at det er verdipolitikken som har trigga ham.

Så lyset

Spetalen, som er god for over fem milliarder kroner, har tidligere gitt økonomisk støtte til både Høyre, Frp og Venstre. Dette er første gang han gir penger til KrF. I 2013 uttrykte han derimot klart at han ønsket småpartiene utradert.

– Jeg håper inderlig, og for demokratiets del, at småpartiene blir utradert ved valget, sa han til NRK den gang, og kalte dem «en hemsko for enkeltmennesket i Norge».

Nå sier KrF-lederen at alt er tilgitt:

– Det er alltid rom for å se Lyset. 100 prosent tilgivelse der. Aldri smart å samle på gamle synder.