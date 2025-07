Til tross for at det settes nye rekorder i aksjemarkedet nesten hver dag, advarer nå investorer og bank-topper om den økende selvtilfredshet i markedene, som til nå har i stor grad ignorert de nyeste tollsatsene fra USA.

Ifølge Financial Times mener toppledere fra blant annet JPMorgan og Amundi at markedene priser inn for mye tillit til at Trump vil komme til å trekke politikk som potensielt kan true den finansielle stabiliteten i landet.

Det er også flere som er blitt mer urolige for at Trump faktisk vil gjennomføre truslene sine, til tross for at flere analyseseksjoner har fortalt kunder om at Trump sannsynligvis vil vanne ut de mest drastiske tollene.

– Det er et overraskende miljø, i den forstand at Taco-stemningen kanskje er i ferd med å forsvinne, sa Robert Tipp, sjef for globale obligasjoner i PGIM, ifølge Financial Times.

– Tollene som faktisk har blitt stående, er ganske høye. Likevel går markedene videre. Vil det komme en oppvåkningsdag?

Toll, renter, dollar og skatt

Trump insisterte denne uken på at han ville innføre kraftige tollsatser fra og med 1. august, og denne gangen vil det ikke bli noen utsettelser dersom motpartene ikke inngår handelsavtaler. Så langt er det bare Storbritannia, Kina og Vietnam som har gjort det.

Det er derimot ikke bare tollsatser som kan utløse markedsuro. Trump har gjentatte ganger satt press på sentralbanksjef Jerome Powell til å senke renten.

Samtidig har Kongressen vedtatt Trumps «Big, Beautiful Bill» som vil legge til flere tusen milliarder av dollar i offentlig gjeld de neste årene.

Dette gir også utslag i valutamarkedet, der den amerikanske dollaren har hatt sitt svakeste første halvår siden 1973.

Derfor frykter enkelte banker og investorer at det ligger alvorlige problemer foran oss, ifølge Financial Times.