Etter å ha gjort et comeback i 2023 ble 2024 et sviende år for Alden-systemet. Aksjeinvestor Edvin Austbø kan vise til kraftige verdifall i hovedselskapet Alden, mens datterselskapet Alden 3 leverer et solid, men beskjedent overskudd.

Etter å ha bygget en milliardformue på aggressive investeringer i tech og vekst, har Edvin Austbø vist en vilje til å ri markedene – både opp og ned. Nå peker pilene nedover igjen.

Tapte 64 millioner

Ifølge det nylig publiserte regnskapet for 2024 gikk Austbøs hovedselskap Alden med et underskudd på hele 64 millioner kroner. Resultat før skatt endte på minus 56,8 millioner kroner. Til sammenligning leverte selskapet 71 millioner kroner i overskudd året før.

Nedgangen kommer etter betydelige verdifall i porteføljen, hvor tapene har oversteget gevinstene med god margin. Verdifall på markedsbaserte aksjer og høye rentekostnader bidro til det svake resultatet. Driftsinntektene, som var på 164 millioner, ble mer enn spist opp av utbytter og kostnader.

Selskapet har likevel beholdt en solid balanse. Totale eiendeler er på 2,1 milliarder kroner, hvorav hele 1,3 milliarder består av markedsbaserte aksjer. Bokført egenkapital er på 1,8 milliarder kroner, ned med rundt 110 millioner fra året før.

Austbø tok i fjor ut et utbytte på 46,4 millioner kroner gjennom Alden, til tross for underskuddet.

Alden (Mill. kr) 2024 202 Driftsinntekter 164,3 108,3 Drifstresultat −45,9 82,1 Resultat før skatt −56,8 72,1 Årsresultat −63,7

71,2

45 mill. fra datter

Mens morsselskapet tapte penger, leverte datterselskapet Alden 3 et overskudd på 45,2 millioner kroner, opp fra 190.000 kroner året før. Samtidig har bankinnskuddene blitt kraftig redusert – fra 12,6 millioner i 2023 til bare 2,1 millioner ved utgangen av 2024.

Alden 3 har investeringer i datterselskaper for 27,8 millioner og andre kortsiktige fordringer på 19 millioner kroner. Selskapet står med en bokført egenkapital på 49,2 millioner kroner.

Nordic Semi. fortsatt på topp

Austbø har tidligere vært tungt investert i Nordic Semiconductor og Nykode, men reduserte eksponeringen i begge gjennom 2023 og inn i 2024. Selv om investoren har redusert eksponeringen er Nordic fortsatt den største investeringen til Austbø, med en verdi på 188 millioner kroner.

Også Nykode har vært en stor aksje for Austbø, men etter en dårlig utvikling i 2023 og inn i 2024 har Austbø nå redusert posisjonen sin, og sitter nå på aksjer for kun 4,2 millioner kroner i selskapet.

Andre betydelige posisjoner er Elliptic Laboratories, som er det selskapet hvor Austbø har sin nest største posisjon. Der eier han aksjer for 97 millioner kroner. Mens i Panoro, Deep Value Driller, Endúr og Magnora eier Austbø aksjer for mellom 40 og 50 millioner kroner.

Et stort, men urealiserbart aktivum i Austbøs portefølje er fortsatt eierandelen på 15,6 prosent i Sport Outlet. Kjeden omsetter for rundt to milliarder og tjener godt over 200 millioner i året. Sport Outlet er ikke børsnotert, og Austbø bokfører aksjene til kostpris i regnskapet.