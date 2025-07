Røkke-nestor med kanonår: Har tjent 200 millioner

Styregrossist og Røkke-nestor Leif-Arne Langøy fortsetter å levere solide resultater i det private investeringsselskapet Lapas. Etter et resultat på nær 80 millioner kroner i 2024 og over 121 millioner kroner i 2023, har selskapet tjent over 200 millioner kroner de to siste årene. Inntektene stammer i all hovedsak fra finansielle investeringer, der netto finansinntekter beløp seg til 88,6 millioner kroner, ned fra 126,3 millioner året før.

Langøy er styreleder i blant annet Aker Solutions og Molde Fotball, i tillegg til at han er nestleder i Kjell Inge Røkkes The Resource Group TRG. Han har også en lang rekke andre verv i selskaper innen eiendom og industri. Investeringene forvaltes gjennom Lapas, som eies fullt ut av Langøy med familien.

LAPAS AS (Mill. kr) 2024 2023 Driftsresultat −5,6 −2,5 Netto finans 88,6 126,3 Årsresultat 79,8 121,4 Egenkapital 641,7 581,9 Gjeld 61,8 47,6 Utbytte 20,0 8,0



20 millioner

Etter to år med sterke overskudd valgte Langøy å ta ut et utbytte på 20 millioner kroner i 2024, mot 8 millioner året før. Ved utgangen av året hadde Lapas en egenkapital på 641,7 millioner kroner, opp fra 581,9 millioner i 2023. Totale eiendeler er bokført til drøyt 703 millioner kroner.

I regnskapet fremgår det at Lapas ved årsslutt satt med markedsbaserte aksjer og obligasjoner til en verdi av 157 millioner kroner, og ikke-børsnoterte aksjer for 324 millioner kroner. I tillegg er det bokført 95 millioner kroner i tilknyttede selskaper og 62 millioner i datterselskaper.

Av aksjonærregisteret Holdings fremkommer det at han har eierposisjoner i blant annet Sparebanken Møre, Aker Solutions, SpareBank 1 SMN, SalMar og Storebrand.