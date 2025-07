Regionbankene tar revansj

Bank- og finansaksjer har i mange år vært en god investering på Oslo Børs. Siden starten på Lillehammer-OL i 1994 har norsk kredittetterspørsel vært svært god. Høy etterspørsel etter en virksomhets hovedprodukt gjør det enklere å tjene penger enn om man driver med fasttelefoni eller papiraviser. I årene 1995–2023 steg kredittindikatoren K2 med over 4 prosent hvert eneste år.

Både DNB-aksjen og egenkapitalbevisindeksen (OBX14) har ifølge Bloomberg gitt over 15 prosent avkastning pr. år de siste 30 årene. Det reflekterer ikke bare en sterk norsk innenlandsk kredittvekst, men også mye godt bankhåndverk. Videre har banksektoren dratt stor nytte av fallende renter. Med unntak av de siste tre årene har det i perioden vært regelen at lån har blitt nominelt billigere for låntager. I de to årene etter covid var prisen på boliglån i Norge eksepsjonelt lav.

Det har vært et debattert tema hvorvidt det er stordriftsfordeler i bank. Dersom man gjorde en tverrsnittsanalyse av driftskostnader i norsk bank midt på 1990-tallet, var de største børsnoterte bankene mer effektive enn de minste. Det fantes imidlertid også lommer av mellomstore banker som var svært effektive. Dette endret seg frem mot 2020, og fra samme utvalg tverrsnittsdata ser det rundt forrige tiårsskifte ut til å være en klar sammenheng mellom størrelse og lavere kostnader.

Forskjeller i effektivitet og bankenes størrelse har over tid gitt forskjeller i prisingen av bankenes egenkapital på børs. DNB har stort sett vært priset med høyest multipler blant bankene på Oslo Børs. Fra 1997 til 2025 har DNB hatt et P/E-tall på kommende års forventede inntjening som har vært om lag 10 prosent høyere enn de mest likvide regionbankene SR-Bank og SpareBank 1 SMN. Denne premien har DNB hatt selv om de største regionbankene de siste drøyt 20 årene har vært hakket mer lønnsomme enn vår største bank. Også verdipapirenes likviditet og DNBs inkludering i derivatindeksen OBX har hatt betydning for den historiske prisingen på Oslo Børs.