Analytiker i Nordnet Roger Berntsen spår Oslo Børs opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5].

Berntsen skriver at denne uken rettes oppmerksomheten mot resultatsesongen og Trumps nye tollkrig mot EU og Mexico.

EU og Mexico har begge mottatt varsel om 30 prosent toll fra 1. august, med mindre en ny handelsavtale kommer på plass. Dette har skapt uro i markedene, selv om mange indekser fortsatt handles nær rekordnivåer.

Kinesiske eksporttall trekker også frem. Kina økte eksporten med 5,8 prosent i juni, og importen vokste for første gang i år. Dette var ifølge Berntsen bedre enn ventet, og tolkes som et styrketegn for global etterspørsel.

«At kinesisk økonomi viser styrke i disse dager, er godt nytt for de fleste, gitt Kinas rolle i verdensøkonomien», skriver han.

Asia

Asia-børsene startet uken blandet etter at Donald Trump annonserte 30 prosent toll på varer fra EU og Mexico fra 1. august.

– Investorene forsøker nå å forstå hvor alvorlig dette blir for global handel, sier en markedsstrateg til CNBC.

Samtidig varsler EU og Mexico at de vil fortsette forhandlingene med Trump i håp om å få ned tollsatsene.

I Japan faller Nikkei 0,3 prosent, og den bredere Topix-indeksen er ned 0,2 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,4 prosent, Hang Seng i Hongkong er tilnærmet uendret og Kospi i Sør-Korea stiger 0,4 prosent.

I India er Sensex ned 0,8 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,1 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 0,3 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er mandag morgen opp 0,2 prosent til 70,5 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,2 prosent på 68,6 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 69,8 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Nasdaq-indeksen gikk ned 0,2 prosent, Dow Jones falt 0,7 prosent mens S&P 500 falt 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,42 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,3 prosent til 16,30.

«Vi venter ingen rentekutt i år, men markedet priser inn to kutt og medianen i Feds dot-chart indikerer det samme (selv om det er stor uenighet i Fed). Prognoser fra Bloomberg indikerer svakere BNP-vekst (og dermed høyere ledighet) og tiltakende inflasjon», skrev DNB Carnegie i en rapport.