– Vi nedjusterer våre estimater før tapsavsetninger med 1–2 prosent, på grunn av lavere gebyrinntekter og netto renteinntekter, delvis motvirket av lavere driftskostnader og høyere øvrige inntekter. Samlet sett reduseres vår justerte EPS med 2–3 prosent, skriver Gjerland.

UBS

UBS-analytiker Johan Ekblom kutter kursmålet fra 249 til 242 kroner, og gjentar Selg.

– Ettersom Norges Banks nylige rentekutt ennå ikke er reflektert i prisene, forventer vi ytterligere inntektsnedgang fremover. Vi nedjusterer våre EPS-estimater med 1–2 prosent, hovedsakelig drevet av lavere inntekter, delvis motvirket av en liten reduksjon i antall utestående aksjer, skriver Ekblom.

Pareto

Pareto Securities-analytiker Herman Zahl kutter kursmålet fra 300 til 295 kroner, og gjentar kjøpsanbefalingen.

– Etter en rekke sterke kvartalsrapporter og aksjekurs på all-time high, reagerte markedet kraftig på den svake Q2-rapporten. Vi nedjusterer våre EPS-estimater for 2025–2027 med 1,9–2,9 prosent (hovedsakelig som følge av lavere netto renteinntekter), og ligger nå under bankens mål om over 14 prosent egenkapitalavkastning i 2027, skriver Zahl.

JPMorgan

JPMorgan-analytiker Kian Abouhossein kutter kursmålet fra 275 til 265 kroner og gjentar Hold.

– Vi nedjusterer våre EPS-estimater med 3–5 prosent for 2025–2027, hovedsakelig som følge av lavere inntekter – drevet av svakere utvikling i netto renteinntekter og gebyrinntekter – samt høyere kostnader og tapsavsetninger, skriver Abouhossein.

Jefferies

Jefferies-analytiker Alexander Demetriou kutter fra 275 til 268 kroner og gjentar Hold.

– Kundeaktiviteten holdt seg solid, med økende forvaltningskapital (AUM) og utlånsvolum som vokste med 2 prosent, noe som bør støtte utviklingen i kommende kvartaler. Vi kutter EPS med 2 prosent for 2025–2027, skriver Demetriou.