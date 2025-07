Anbefaler syv aksjer: – Markedet tror ikke på Donald Trump

I løpet av forrige uke steg DNB Carnegies portefølje med anbefalte aksjer 3,4 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,4 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 26,3 prosent hittil i år.

Forhandlingsutspill fra Trump

I helgen varslet Donald Trump en toll på 30 prosent på import fra EU, noe som er betydelig høyere enn markedets forventninger. DNB Carnegie-strateg Paul Harper tolker det som et forhandlingsutspill fra den amerikanske presidenten.

– Mange ser på Trumps tollsats som et forhandlingsutspill. Markedet forventer rundt ti prosent for Europa, mens Trump kommuniserte 30 prosent i helgen. Grunnen til at markedet holder seg relativt bra er at man ikke tror Trump gjennomfører så høye tolløkninger, sier Harper til Finansavisen.

Norwegian stjal oppmerksomheten

Forrige ukes vinner var Norwegian som steg hele 15,4 prosent, etterfulgt av Hafnia og Yara som gikk opp henholdsvis 4,4 prosent og 2,5 prosent.

Fredag morgen presenterte Norwegian sine kvartalstall, noe som sendte aksjen opp nesten 11 prosent til 17,40 kroner. Driftsresultatet (EBIT) for andre kvartal var omtrent 20 prosent over konsensusestimatene. Selskapet varslet også utbytte på 0,90 kroner pr. aksje i august, det første i flyselskapets 23 år lange historie.

Etter de sterke tallene har DNB Carnegie hevet kursmålet på Norwegian til 19 kroner. Mandag formiddag stiger aksjen ytterligere 1,9 prosent til 17,70 kroner.

– Norwegian leverte gode tall, og det er et positivt momentum i inntjeningsestimatene, sier strategen.

Kun to aksjer hadde en negativ avkastning forrige uke, og det var Mowi som falt 2,4 prosent og Veidekke som gikk ned 0,3 prosent.

Ny runde med kvartalstall

Denne uken gjør ikke DNB Carnegie noen endringer i porteføljen.

– Rapporteringssesongen trappes opp denne uken, og det vil bli nok av selskapsspesifikke nyheter som får oppmerksomhet, sier Harper.

For en uke siden kvittet han seg med Protector Forsikring og Storebrand i forkant av fredagens kvartalstall. Begge selskapene leverte, og aksjene steg henholdsvis 8,8 prosent og 4,4 prosent da tallene ble kjent.

– Vi tok aksjene ut av porteføljen fordi vi syntes de så dyre ut. Det er verdt å merke seg at Storebrand hadde en dårlig start på uken, men sett i etterkant var det kanskje feil å ta ut Protector, sier Harper.