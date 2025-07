Toppet aksjeliste før tallslipp: – Engangstilfelle

Bank of Americas (BofA) såkalte Beat Factor-liste viser hvilke aksjer meglerhusets analytikere har størst tro på sammenlignet med forventningene til øvrige meglerhus.

I et notat fredag, gjeldende for juli måned, ble den europeiske listen oppdatert med tre nye tilskudd: Besi, Infineon og ASM International. Rundt 300 europeiske aksjer kvalifiserer for opptak til listen.

Helt øverst på listen, med perfekt 100 av 100 i score, troner DNB. Også Equinor scorer høyt hos BofA, med en niendeplass og 91 av 100 poeng.

Det skal presiseres at listen ikke gjelder forventninger til kvartalstall, men årlige tall. Pr. i dag betyr det inntjening pr. aksje (EPS) for 2025 og 2026, sammenlignet med konsensus.

«DNB har høyest Beat Factor-score, med analytikernes EPS-estimater for 2025 og 2026 henholdsvis 3 og 9 prosent over konsensus. Vi merker oss at DNB er kjøpsanbefalt av aksjeanalytikeren i BofA Global Research, mens kun 15 prosent av konsensus har kjøpsanbefaling. Nest høyest følger Equinor, også kjøpsanbefalt, med 31 prosent kjøpsanbefaling fra konsensus,» skrev investeringsstrateg Sebastian Raedler i notatet.

– Engangstilfelle

Fasiten for DNBs andrekvartalsrapport var derimot ikke noe å juble over. Aksjen falt nær 9 prosent etter at banken bommet på forventningene. Netto renteinntektene kom inn på 16.152 millioner kroner, under ventede 16.516 millioner. Deretter fulgte en rekke nedjusteringer fra analytikerkorpset.'

«Vi mener DNBs skuffende andrekvartal var et engangstilfelle, og at de begrensede avvikene (sammenlignet med konsensus) på nøkkellinjer i resultatregnskapet vil snu i tredje kvartal. De underliggende forholdene er fortsatt sterke,» skriver BofA-aksjeanalytiker Tarik El Mejjad.



«Vi nedjusterer våre EPS-estimater for 2025–2027 med 1–2 prosent og reduserer kursmålet fra 314 til 309 kroner for å gjenspeile resultatene i andre kvartal, men mener kjøpscaset fortsatt står sterkt og har mer oppside: DNB handles til 9 ganger inntjening og 1,5 ganger bokført egenkapital, mot en forventet egenkapitalavkastning (RoTE) på 17 prosent og utbytteavkastning på 10 prosent i 2026,» fortsetter analytikeren.

I februar gjorde Bank of America en helomvending og oppgraderte DNB fra salgs- til kjøpsanbefaling.