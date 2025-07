137 år gammel bedrift vil på børs

Utdanningsselskapet McGraw Hill vil hente opp mot 537 millioner dollar og gå på børs i USA, melder Bloomberg.

Det tilsvarer 5,4 milliarder kroner.

Børsplanene vitner om at markedet for nye børsnoteringer våkner til live igjen etter en pause i kjølvannet av president Donald Trumps lansering av nytt tollregime i begynnelsen av april. I juni alene ble det hentet 4,3 milliarder dollar via nye børsnoteringer, det meste på én måned siden september 2023, skriver nyhetsbyrået.

McGraw Hill er et amerikansk utdanningsvitenskapelig selskap etablert i 1888. Selskapet har base i Columbus i Ohio.

Les også – Nå er det mulig å gjøre børsnoteringer ABG Sundal Collier kunne vise til sterke tall for andre kvartal, og kan melde om bedring for både børsnoteringer og M&A.

Verdifall

I forbindelse med børsnoteringen vil det utstede 24,4 millioner nye aksjer.

Tegningskursen ligger foreløpig an til å havne mellom 19 og 22 dollar pr. aksje. Basert på toppnivået i intervallet kan McGraw Hill få en markedsverdi på 4,2 milliarder dollar. Det utgjør 42,4 milliarder kroner.

Til sammenligning ble McGraw Hill verdsatt til 4,7 milliarder dollar da Platinum Equity kjøpte selskapet fra Apollo Global Management i 2021.

Les også Rush av fondspenger går inn i høyrentemarkedet Ifølge DNB Carnegie-sjef Alexander Opstad har det vært positiv kapitalflyt inn i kredittfond i 17 av de siste 20 kvartalene. – Det gir skyhøy etterspørsel etter obligasjonsutstedelser, sier han.

Platinum vil kontrollere nær 87 prosent av selskapet etter børsnoteringen, ifølge Bloomberg.

McGraw Hill har forøvrig rundt 3,2 milliarder dollar i samlet gjeld. Selskapet gikk med et underskudd etter skatt på 85,8 millioner dollar i regnskapsåret som ble avrundet med mars. Inntektene var på 2,1 milliarder dollar. Året før var underskuddet på 193 millioner dollar, etter inntekter på like under 2,0 milliarder dollar.