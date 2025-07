Oslo Børs endte opp: Blandet stemning på børsen for forsvars- og oljeaksjer

Mandag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,1 prosent til 1.628,78. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje med levering i september omsatt for 70,19 dollar, ned 0,2 prosent, og WTI-oljen ned 0,5 prosent og handles for 68,13 dollar. Equinor falt 0,9 prosent, Vår Energi klatret 1,6 prosent, og Aker BP endte ned 0,3 prosent.

Til tross for grønt på Oslo Børs ble det også blandet stemning blant forsvarsaksjene. Tungvekter Kongsberg Gruppen falt 2,1 prosent, mens Kitron steg hele 11,2 prosent.

Shippinggigant Frontline endte også ned 2 prosent.

Mandag morgen la Solstad Offshore, Solstad Maritime, Orkla, Smartoptics, og Sparebanken Øst frem kvartallsrapporter for andre kvartal.

Solstad Offshore-aksjen steg 4,6 prosent etter selskapets kvartalsrapport, mens Solstad Maritime falt 3,1 prosent.

Solstad Offshore på sin side rapporterte 100 prosent skiputnyttelse, en kraftig resultatforbedring og varslet kvartalsvise utbytter, fra og med tredje kvartal. Solstad Offshore har 27 prosent eierandel i Solstad Maritime, og begge selskapene har sikret kontrakter i Brasil for flere hundre millioner dollar.

– Solstad Maritime skuffet forventningene i kvartalet, og peker selv på at det var en del vedlikeholdsarbeid, sa Sparebank 1 Markets Erik Aspen Fosså til Finansavisen.

Orkla steg 0,4 prosent , etter å ha lagt frem tall. Justert driftsresultat ble på 1,9 milliarder kroner, en økning på 5,5 prosent fra samme periode i fjor. Konsensus-estimatet blant analytikerne var på 1,82 milliarder kroner.

– Orklas portefølje fortsetter å utvikle seg i tråd med våre langsiktige mål. Veksttakten var imidlertid noe lavere enn i tidligere perioder. Med en diversifisert portefølje er det naturlig med varierende resultater på tvers av selskapene, sa konsernsjef Nils K. Selte i Orkla.

Telekomselskapet Smartoptics meldte om rekordinntekter og tredoblet driftsresultat i andre kvartal. Aksjen gikk opp store 16,7 prosent.

Airthings stupte ned til ny all-time low, og endte ned 38,2 prosent. Mandag morgen meldte Airthings at selskapet og Firda er enige om å pause salgsprosessen etter finansielle bekymringer. CEO gikk av med umiddelbar virkning.

Protector leverte sterkere tall enn ventet i andre kvartal, og Pareto Securities løftet kursmålet og gjentar kjøpsanbefalingen. Meglerhuset oppsummerte resultatet i andre kvartal som «nok et solid kvartal», og viste til at både forsikringsmarginer, premieinntekter og investeringsavkastning kom inn over forventningene. Samlet sett var tallene 8-16 prosent bedre enn konsensus og Pareto-estimatene. Aksjen endte opp 2,8 prosent.

Norwegian steg videre i dag, og er opp 4,6 prosent. Fredag steg aksjen hele 10,8 prosent etter gode tall. Hittil i år er aksjen dermed opp over 58 prosent.

Forrige mandag ble det meldt at Argeo hadde søkt om konkursbevigelse. Selskapet meldte om mulige oppkjøpsmuligheter på fredag. Denne mandagen ble aksjen plassert i «recovery box». Selskapet endte ned 80,3 prosent til all-time low.