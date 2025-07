Oppgang på New York-børsen

Saken oppdateres utover handelsdagen.

Ukens første handelsdag startet nokså flatt, men har i løpet av ettermiddagstimene snudd til grønt etter at Trump annonserte avtale med Nato om å sende våpen til Ukraina.

Slik står det til med de tre toneangivende indeksene på Wall Street i 21-tiden:

Samleindeksen S&P 500 stiger 0,1 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones er opp 0,1 prosent. Tek-indeksen Nasdaq stiger 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,42 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,5 prosent til 16,98.

Forhandlingsutspill fra Trump

I helgen varslet Donald Trump en toll på 30 prosent på import fra EU, noe som er betydelig høyere enn markedets forventninger. DNB Carnegie-strateg Paul Harper tolker det som et forhandlingsutspill fra den amerikanske presidenten.

– Mange ser på Trumps tollsats som et forhandlingsutspill. Markedet forventer rundt ti prosent for Europa, mens Trump kommuniserte 30 prosent i helgen. Grunnen til at markedet holder seg relativt bra er at man ikke tror Trump gjennomfører så høye tolløkninger, sier Harper til Finansavisen.

Bevegelser

Blant aksjene som beveger seg mest så langt i handelsdagen:

NIO-aksjen stiger 4,5 prosent på grunn av etterspørsel etter den kinesiske elbilprodusentens nye SUV, etter at analytikere i Morgan Stanley rapporterte om 30.000 til 35.000 forhåndsbestillinger for NIOs kommende modell.

Tesla stiger 0,2 prosent mandag etter at konsernsjef Elon Musk uttalte at Tesla sannsynligvis vil kunne investere i hans oppstartselskap xAI, under forutsetning av en avstemning blant aksjonærene.

Dette er nok et eksempel på den såkalte «Muskonomien», der Musks selskaper blir stadig tettere finansielt sammenvevd, skriver Yahoo Finance.

Resultatsesong og tollkrig

«Denne uken vil i all hovedsak handle om resultatfremleggelser, samt USAs pågående “tollkrig”. EU og Mexico er de to siste som har mottatt brev fra Trumps administrasjon om økte tollsatser fra og med 1. august, med mindre en avtale med bedre betingelser for USA kommer på bordet», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Tirsdag legger en rekke storbanker som JPMorgan Chase, Wells Fargo og Citigroup frem sine kvartalstall. Torsdag er det PepsiCo og Netflix sin tur.

Berntsen minner om at både de amerikanske og europeiske børsene falt fredag, og at det kan sees i sammenheng med den siste tidens sterke oppgang da en rekke indekser handles på eller nær all-time high.