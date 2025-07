Opptur på Wall Street

– De vil ha en annen type avtale og vi er alltid åpne for å snakke, inkludert med Europa. Faktisk så kommer de hit. De vil snakke, sa Trump

Elbil-aksje fikk fart i seg

NIO-aksjen steg 4,5 prosent på grunn av etterspørsel etter den kinesiske elbilprodusentens nye SUV, etter at analytikere i Morgan Stanley rapporterte om 30.000 til 35.000 forhåndsbestillinger for NIOs kommende modell.

Tesla steg 1,2 prosent mandag etter at konsernsjef Elon Musk uttalte at Tesla sannsynligvis vil kunne investere i hans oppstartselskap xAI, under forutsetning av en avstemning blant aksjonærene.

Dette er nok et eksempel på den såkalte «Muskonomien», der Musks selskaper blir stadig tettere finansielt sammenvevd, skriver Yahoo Finance.

Oljeprisen

Oljeprisen falt noe mandag etter nyheten om at Trump vil pålegge Russland 100 prosent toll dersom det ikke kommer i stand en avtale som vil stanse krigen i Ukraina.

Trump har gitt Putin en frist på 50 dager.

Han advarte også om sanksjoner mot Russlands handelspartnere, og Det hvite hus har presisert at dette gjelder land som kjøper olje fra Russland.

EUs utenrikssjef Kaja Kallas mener Donald Trumps ultimatum til Russland er positivt, men at tidsfristen er for lang.

Ett fat Nordsjøolje ble mandag omsatt for 68,13 dollar med et fall på over 2 prosent, mens den amerikanske WTI-oljen kostet 67,04 dollar.

Resultatsesong og tollkrig

«Denne uken vil i all hovedsak handle om resultatfremleggelser, samt USAs pågående “tollkrig”. EU og Mexico er de to siste som har mottatt brev fra Trumps administrasjon om økte tollsatser fra og med 1. august, med mindre en avtale med bedre betingelser for USA kommer på bordet», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Tirsdag legger en rekke storbanker som JPMorgan Chase, Wells Fargo og Citigroup frem sine kvartalstall. Torsdag er det PepsiCo og Netflix sin tur.

Berntsen minner om at både de amerikanske og europeiske børsene falt fredag, og at det kan sees i sammenheng med den siste tidens sterke oppgang da en rekke indekser handles på eller nær all-time high.