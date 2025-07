Saken oppdateres

I 2024 tjente Trond Mohns investeringsselskap, Meteva AS, 56,7 millioner kroner.

Egenkapitalen falt fra 3,2 milliarder til 2,8 milliarder kroner. Gjelden økte fra 778,5 millioner til 819,1 millioner kroner.

Selskapets markedsbaserte aksjeverdier falt fra verdier på 1,38 milliarder til 980 millioner i 2024.

Investoren har lenge vært kjent for å gi store gaver til gode formål. Han var ikke sjenert med gaver i fjor og delte ut for verdier på hele 445 millioner kroner, viser regnskapet.

Mohn sa til Finansavisen i fjor at han ikke lenger bryr seg om inntektssiden i Meteva. Men at han er opptatt av at han skal fortsette å gi gaver.

Og der er det snakk on store beløp:

– Jeg tror vi nærmer oss 5 milliarder, sa han.

Etter at familien Mohn solgte seg ut av industribedriften Frank Mohn for 13 milliarder kroner i 2014, ble formuen delt mellom Trond, søsteren Marit og sønnen Frederik.

Ifølge Kapital hadde Trond Mohn i fjor høst en nettoformue på 6,6 milliarder kroner, opp fra 6,0 milliarder året før. Majoriteten av disse verdiene er forvaltet i Meteva-konsernet, mens noe forvaltes av døtrene.