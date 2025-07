I 2021, 2022 og 2023 fløy Celina Midelfart høyt med investeringsselskapet Midelfart Capital. Overskuddene før skatt var på henholdsvis 130, 405 og 230 millioner kroner.

«Har du sett maken til gullportefølje», skrev Finansavisen 1. juni 2022. Aksjeporteføljen var kraftig opp etter opptur i oljeservice.

Porteføljen besto blant annet av aksjer i Borr Drilling, Prosafe, Siem Offshore, Golar LNG, Panoro Energy og de amerikanske selskapene Tidewater og Schlumberger, samt VanEck Oil Services.

Fjoråret endte surt for Midelfart, som fikk et resultat før skatt på minus 267 millioner kroner.

– Et elendig år

Av notene fremkommer det at avkastningen på finansinvesteringene utgjorde minus 258 millioner kroner. Av dette utgjorde urealisert verdiendring minus 350 millioner kroner, mens utbytter, renteinntekter og gevinst ved salg av verdipapirer veide positivt opp.

«Selskapets resultater i 2024 var skuffende og bærer preg av til dels større nedskrivninger/urealiserte posisjoner i syklisk industri. (…) Porteføljen er fortsatt utsatt for geopolitisk uro og segmentets svingninger. (…) Selskapet har god likviditet og soliditet, og fremtidsutsiktene anses dermed som å være gode», skriver Midelfart i årsberetningen.

I mars hadde Celina Midelfart følgende kommentar til Finansavisen:

«Fasit for 2024 er store tap rund baut. Det var et elendig år som til dels har fortsatt i 2025», sa hun, og bekreftet at Borr Drilling-posisjonen var intakt.

Nå er budskapet følgende:

– Viser til tidligere kommentar av 2024 tallene til dere i mars i år. Tallene er like elendige nå som da. Bare å rette blikket fremover, sier Midelfart.

Midelfart Capital (Mill. kr) 2024 2023 Driftsresultat −261,9 240,1 Resultat før skatt 267,1 229,9 Årsresultat 226,4 171,1 Egenkapital 890,6 1.098,0 Gjeld 55,3 159,8

Sterk balanse

Ved utgangen av fjoråret hadde Midelfart Capital en balanse på 946 millioner kroner, mens egenkapitalen utgjorde 891 millioner kroner.

Markedsbaserte aksjer hadde en verdi på 518 millioner kroner ved årsskiftet, mens summen av investeringer beløp seg til 749 millioner kroner.

Midelfart hadde ved årsskiftet en kontantbeholdning på snaut 74 millioner kroner og svært lite gjeld.

Ifølge aksjonærlistetjenesten Holdings har Midelfart en synlig aksjeportefølje bestående av Avida Holding (unotert) verdt 190 millioner kroner, Sea1 Offshore for 137 millioner kroner og Public Property Invest-aksjer verdt 89 millioner kroner.

Ellers består den synlige porteføljen av Himalaya Shipping og Brunton, og porteføljen er nå verdt 540 millioner kroner, ifølge Holdings.